Sono ore frenetiche per commercialisti e contribuenti alle prese con le dichiarazioni dei redditi 2021. Quest’anno per l’emergenza sanitaria ci sono tante novità da non prendere sottogamba per la compilazione del modello. Da quanto risulta ai nostri Esperti economici molte persone stanno incontrando delle difficoltà sull’importo del bonus vacanze da inserire in dichiarazione dei redditi. Perciò ora aiuteremo i nostri Lettori beneficiari dell’aiuto di Stato a capire meglio quale errore non fare.

Ora in dichiarazione dei redditi il bonus vacanze 2020

Logicamente il bonus vacanze è riferito a quello usufruito nell’anno 2020 dunque nel Modello 730/2021 o Modello Redditi Persone Fisiche 2021, bisogna riportare l’importo spettante. Nel compilare questo quadro, molti contribuenti hanno commesso un errore imperdonabile.

Invece di inserire solo il 20% dell’importo del bonus speso hanno indicato l’intera somma. Perciò ora facciamo un semplice esempio per agevolare la comprensione di tutti.

Esempio pratico

Prendiamo ad esempio una coppia con ISEE non superiore a 40.000 euro. Il bonus speso entro il 31 dicembre 2020 era di 300 euro.

La legge prevede che l’80% è riconosciuto come sconto diretto sul prezzo applicato dalla struttura ricettiva. L’altra parte, il 20%, è goduto sotto forma di detrazione fiscale da inserire nella dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento alla spesa. Dunque, la vacanza è costata 1.200 euro e l’attività ricettiva ha indicato in fattura la somma di 240 euro come sconto. Perciò il soggiorno è costato 960 euro. L’altra parte del bonus, ossia 60 euro, sarà sfruttato come detrazione fiscale.

Dove indicare l’importo

Perciò la coppia una volta capito l’importo deve indicare tutto nel quadro specifico. La somma deve essere indicata al rigo E83 con il codice 3, se si presenta il Modello 730/2021, oppure al rigo E83 con il codice 3, se si presenta il Modello 730/2021. Inoltre, chi presenta il Modello Redditi Persone Fisiche 2021 deve indicare l’importo al rigo RP83 con il codice 3.

Dunque, in dichiarazione dei redditi 2021 bisogna indicare solo il 20% del valore del bonus speso nel 2020 e non l’intera cifra.