È possibile vedere i messaggi eliminati su WhatsApp e riuscirci risulta abbastanza facile. Ricordiamo che uno degli ultimi aggiornamenti del sistema di messaggistica consente, infatti, di cancellare i messaggi dal proprio smartphone e da quello del destinatario in modo definitivo. Vediamo quindi come scoprire se cancella i messaggi da WhatsApp.

Esiste una differenza se il cellulare è dotato di sistema Android o se si dispone di un iPhone.

Il sistema Android

Nel primo caso sono tre le applicazioni gratuite più accreditate che offrono diverse soluzioni. La prima registra e consente di salvare tutti i messaggi sia inviati che ricevuti. Offre, quindi, la possibilità di consultarli in qualunque momento, anche se cancellati da WhatsApp. Vi è l’opzione che permette di scegliere se acquisire solo i messaggi di testo o anche le foto ed i video. Il limite è che non svolge le sue funzioni quando il telefono è in modalità di risparmio energetico.

La seconda ha il pregio di funzionare in qualsiasi modalità sia il cellulare. Quindi anche se in modalità di risparmio energetico. Purtroppo però non è in grado di salvare i file audio e video, ma si limita a recuperare i semplici messaggi testuali.

La terza permette di accedere alla cronologia delle notifiche e scovare quindi anche i messaggi WhatsApp eliminati. Purtroppo permette la visualizzazione dei soli primi cento caratteri. Pertanto in caso di messaggi che oltrepassano la soglia dei cento caratteri non riesce a recuperare il testo completo.

È da tenere presente che il sistema Android consente di controllare la cronologia delle notifiche per recuperare i messaggi cancellati solo nelle versioni Android 6 o successive.

Come scoprire se cancella i messaggi da WhatsApp su un iPhone

Per chi usa Apple e iOS è necessario scaricare un software di data recovery da installare sul PC.

Bisogna quindi collegare il cellulare al PC dopo aver installato il programma. A questo punto si aprirà una finestra in cui selezionare “Messaggi e allegati di WhatsApp” e, a seguire, cliccare su “Ripristina” e poi su “Ripristina dispositivo”. In questa maniera appariranno tutti i messaggi, sia di testo che audio e video, precedentemente cancellati.

Questi programmi, software e applicazioni sono legali. Tuttavia, si tratta indubbiamente di strumenti discutibili in termini di violazione della privacy.