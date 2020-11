Spesso le zucchine, a torto o a ragione, vengono associate al menù ospedaliero o al massimo a quello delle diete ipocaloriche. E invece, con un pò di fantasia e di associazioni alimentari inconsuete, anche le zucchine possono diventare uno sfizioso contorno da sfoggiare pure con gli ospiti. Basta solo scrollarsi di dosso l’idea della triste zucchina bollita in acqua servita senza sale e con un filo di olio a crudo. Fatto questo necessario reset mentale, si è pronti per salpare verso nuovi lidi culinari. Vediamo quindi come si preparano le barchette di zucchine gratinate al forno con ricotta e pinoli tostati.

L’impasto del ripieno

Per preparare l’impasto occorre davvero poco, sia in termini di impegno personale, sia in termini di tempo. Basta infatti munirsi di ricotta da scegliere secondo il gusto che più si preferisce, tra quella di latte vaccino, ovino o caprino. In linea di massima, si consiglia di optare per quella dal gusto più delicato, al fine di non annullare il resto dei sapori. Alla ricotta deve poi aggiungersi un secondo formaggio spalmabile, più o meno, della stessa consistenza. Andrà benissimo, ad esempio, la robiola. Il rapporto percentuale tra i due formaggi da miscelare, sarà il seguente. Vale a dire una porzione di robiola e due di ricotta. Una volta che si sarà provveduto a miscelarle insieme, si riporrà il composto in frigo a sedimentare. La consistenza dell’impasto dovrà risultare sufficientemente tonica in modo da reggere bene alle alte temperature.

Come si preparano le barchette di zucchine gratinate al forno con ricotta e pinoli tostati

Quanto alle zucchine, saranno da privilegiare quelle di formato più lungo e sottile, anziché quelle più grandi e tondeggianti. Una volta lavate e private delle estremità, si passerà a svuotarle della parte interna e dei semi. Poi adagiarle, leggeremente salate, sulla teglia in forno, precedentemente coperta da carta da forno. Quando le zucchine risulteranno cotte per metà, andranno sfornate e si procederà con la fase di riempitura con la crema salata di ricotta. Poi seguirà una seconda infornata.

Sul finire si provvederà a spolverizzare la sommità delle barchette con una filo di grana misto a pangrattato. Con il tocco finale dei pinoli che grazie al calore del forno, dovranno arrivare al giusto punto di tostatura. Qui si dovrà fare particolare attenzione a che i pinoli non si scuriscano troppo. Arrivati a questo punto, le barchette saranno pronte per essere servite con il cuore caldo e la crosticina croccante di grana e pinoli. Ecco quindi come si preparano le barchette di zucchine gratinate al forno con ricotta e pinoli tostati.