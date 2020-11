Per chi deve o vuole perdere peso, dimagrire senza fare una dieta è possibile? Perché seguire dei regimi alimentari restrittivi, o comunque rigidi, non è per nulla semplice. Spesso infatti per la dieta per dimagrire si parte con tutte le buone intenzioni, ma poi si rinuncia dopo poco tempo in quanto il senso di fame tende a diventare insopportabile. Ecco allora tutta una serie di accorgimenti, di trucchi e di stratagemmi per perdere peso senza dover fare troppe rinunce a tavola.

Dimagrire senza fare una dieta è possibile? Ecco come perdere peso in modo duraturo

La prima regola per perdere peso senza seguire o fare una dieta è quella relativa al fare sport o attività fisica con cadenza giornaliera. E questo al fine di bruciare calorie in modo tale che il corpo vada in deficit. Ovverosia quando con il cibo si assume durante la giornata meno energia di quella che il proprio corpo complessivamente ha bruciato.

In altre parole, più movimento si introduce durante la giornata, maggiori saranno le probabilità e le possibilità di perdere peso senza dover seguire un regime alimentare ferreo. Al riguardo basta vincere spesso la pigrizia, per esempio optando per prendere le scale al posto dell’ascensore, facendo una breve passeggiata dopo pranzo oppure semplicemente recandosi al lavoro in bicicletta.

Per perdere peso, oltre ad aggiungere movimento, serve anche bere a sufficienza durante tutto il giorno. Bere acqua, infatti, stimola le funzioni corporee, depura e mantiene il corpo idratato. Così come per perdere peso senza fare una dieta bisogna acquisire la capacità di saper ascoltare sempre il proprio corpo.

E questo perché spesso si commette l’errore di mangiare pure quando non si ha fame. Una scelta che spesso è legata a stati emotivi, dalla rabbia alla tristezza e fino ad arrivare alla noia. In questi casi, anziché mangiare, è meglio prima bere un bicchiere d’acqua ed ascoltare il proprio corpo. È probabile che la sensazione di fame sparirà e si potrà aspettare tranquillamente l’ora per il pranzo o per la cena.