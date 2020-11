Ci siamo sempre chiesti perché il povero resta tale mentre il ricco diventa sempre più agiato. Purtroppo ci sono dei fattori che determinano ciò. In questo articolo vogliamo far capire perchè chi ha soldi ne avrà sempre di più. Non si tratta di avere una buona educazione finanziaria ma influisce una particolare predisposizione. Non tutti siamo uguali, infatti permetterci di rischiare anche economicamente non è per tutte le tasche.

Famiglie che non diventeranno mai agiate

Prendiamo ad esempio una famiglia che vive con uno stipendio fisso e disponibilità economiche limitate. Una famiglia, i pochi spiccioli che riesce a mettere da parte, non li mette in circolazione. Quindi una famiglia non acquisterebbe mai azioni in Borsa, nonostante sia consapevole di far fruttare meglio quelle poche risorse. La paura di rischiare ha il sopravvento e si preferisce conservare i soldi su un conto corrente.

Soldi fermi sui conti correnti

In un altro articolo abbiamo già detto di quanta liquidità hanno imprese e famiglie italiane. I conti correnti delle banche conservano oltre 1700 miliardi. L’economia è al collasso, i tassi sono azzerati ma i conti correnti scoppiano di salute. Un paradosso tutto italiano. Infatti i nostri connazionali preferiscono tenere liquidità sui conti correnti senza percepire nulla. Anzi il correntista ci rimette tra inflazione, canone e imposta di bollo.

Cosa fanno invece i ricchi?

I benestanti avendo tanti soldi a disposizione possono permettersi di rischiare. Certo anche a loro capita la giornata storta, quando in Borsa i listini azionari crollano. Però il detentore di grossi capitali, nonostante la crisi, riesce a far lievitare i suoi soldi. Non è un caso che in Borsa, nonostante i venti di crisi, c’è chi fa affari.

Il successo di Elon Musk

Il caso Elon Musk è sotto gli occhi di tutti. Il proprietario di Tesla ha superato per ricchezza addirittura Bill Gates e si piazza secondo dopo Jeff Bezos di Amazon (NASDAQ:AMZN). Gli affari per l’inventore dell’auto elettrica vanno a gonfie vele. In un anno il titolo Tesla ha guadagnato il 545%. Perchè chi ha soldi ne avrà sempre di più? Oltre ad essere uomini fortunati per i tanti soldi accumulati, questi hanno anche fiuto. Qualità che mancano ai poveri e perciò rimarranno sempre tali.