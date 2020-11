WhatsApp oramai è diventato lo strumento di comunicazione per eccellenza. Non si mandano più sms, si scrive su WhatsApp. Anzi, alle volte non si scrive neanche, ma si manda direttamente un messaggio vocale. Che per altro sostituisce la telefonata. In tempi di smart working, si possono fare le chiamate vocali di gruppo, ma anche le video chiamate di gruppo. E altro ancora.

Sempre più uno strumento professionale

Tutto questo per dire che WhatsApp non è più considerato uno strumento di passatempo, ma è sempre più uno strumento di lavoro. E quando si parla di professione si parla di organizzazione, pianificazione, programmazione. Ecco perché questa funzione sconosciuta ma utilissima di WhatsApp la si deve conoscere specialmente se si è dei professionisti. Quello che vi stiamo per rivelare farà la felicità di molti. È una funzione che si può aggiungere a WhatsApp e che faciliterà la vita soprattutto di chi ne fa un intenso uso professionale. Stiamo parlando della programmazione dei messaggi. Cosa intendiamo per programmazione dei messaggi? Significa scrivere un messaggio e poi posticipare il suo invio automatico ad una data e un’ora definita.

Questa funzione sconosciuta ma utilissima di WhatsApp la si deve conoscere specialmente se si è dei professionisti

Immaginiamo di dovere inviare una informazione ad un nostro contatto l’indomani mattina alle 10.00 con un messaggio WhatsApp. Possiamo aspettare il giorno dopo e alle 9,59 scrivere il messaggio. Ma se poi ce lo scordiamo? O se alle 10,00 siamo immersi in una riunione, o nel traffico in autostrada? E se siamo in volo? La soluzione è scriverlo adesso e programmare il suo invio il giorno dopo.

Ma WhatsApp non ha questa funzione, non la prevede. E allora si può utilizzare Skedit, una applicazione gratuita, che si scarica da Google Play Store. Da questa applicazione si può scegliere di programmare un messaggio per WhatsApp. Una volta scritto il messaggio, dal menu a tendina si potrà scegliere data e ora dell’invio del messaggio. L’aspetto più utile di Skedit è che funziona con molte applicazioni, non solo con WhatsApp. Si può programmare l’invio di un sms, di una email e anche di un post su Facebook.

