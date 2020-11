L’importanza che le app e i social hanno sulla nostra vita al giorno d’oggi è veramente impressionante. Tutta la nostra socialità, e tutto ciò che comprende, è estremamente cambiata dall’arrivo di queste novità tecnologiche.

Ciò per cui si litiga, ciò per cui si è invidiosi, o estremamente felici, non è più uguale al passato. La felicità può derivare da un messaggio inaspettato, e un dolore da un like di troppo messo sul profilo sbagliato.

Il problema della privacy

Negli ultimi anni i social stessi hanno subito un’evoluzione importante. Le più importanti innovazioni riguardano il mondo della privacy. Infatti, chi ha lavorato agli aggiornamenti, e alle novità di queste app, ha cercato di fornire un utilizzo più sicuro agli utenti. Infatti, da ora, è possibile nascondere le storie su Instagram, cancellare i messaggi su WhatsApp o toglierne gli accessi.

È pur vero, però, che l’animo umano è curioso e ribelle. Tutte le novità create in buona fede nascondono al proprio interno l’altra faccia della medaglia. Come è possibile non far sapere quando si leggono i messaggi. Infatti, vi sono altre app che sono in grado di fare esattamente il contrario. Ecco dunque come scoprire chi controlla se siamo online su WhatsApp.

Quali sono i limiti?

Attraverso delle app disponibili su quasi tutti i sistemi operativi è possibile, infatti, sapere chi dei nostri contatti sbircia il nostro profilo WhatsApp.

Ogni volta che una persona entra nella chat e clicca sulla nostra foto profilo, il programma lo rivelerà. Tralasciando, per un momento, la questione etica ci sono anche altri limiti a queste app. In primis non sono tutte gratuite, molto spesso si può ricevere il numero di utenti ma per il nome servirà pagare un sovraprezzo.

Inoltre, per motivi di privacy, il nome non apparirà come è salvato sulla rubrica, ma direttamente con il nome utente di WhatsApp. Ovviamente nel caso si conosca quella persona, scoprirne l’identità è un gioco da ragazzi.

Dunque, ecco svelato come scoprire chi controlla se siamo online su WhatsApp.