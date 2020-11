Ogni individuo è diverso. Può sembrare scontato e già sentito ma è veramente così. Sebbene tutti gli uomini condividano tantissime caratteristiche comuni in quanto specie, è incredibilmente affascinante notare tutte le differenze che ognuno di noi possiede. E sono proprio queste diversità, che il più delle volte consideriamo come difetti dell’aspetto, a renderci unici come individui.

Valorizzare con gli abiti

Ogni persona è diversa, dunque. E come conseguenza di ciò, non tutti gli accessori donano ugualmente un miglioramento nell’aspetto. Un orecchino o un bracciale possono stare benissimo a un amico ma non hanno lo stesso effetto su di noi. Questo perché gioielli, vestiti e tutto quello che utilizziamo per valorizzarci, per funzionare, deve trovare un equilibrio con la bellezza particolare di ognuno di noi.

È, dunque, questa la ragione per la quale il mondo della moda non è una dottrina universale. Ogni stilista e ogni marchio propone la sua idea e la scelta è molto vasta.

Nello scegliere il proprio outfit ogni persona incontra delle difficoltà. Molto spesso sono difficoltà che nascono dal non essere sicuri su quale vestito può far risaltare al meglio il fisico, o il viso. Da ora in poi tutto ciò non sarà più un problema.

Ecco svelato, infatti, il metodo rivoluzionario per azzeccare il look perfetto che sta facendo impazzire tutti.

La carnagione e le stagioni

Sono diverse le teorie che esistono sull’abbinamento dei colori dei vestiti con quello della carnagione della pelle. Inoltre, in gioco entrano anche i colori della natura e, dunque, i look cambieranno a seconda delle stagioni.

È disponibile, infatti, una tabella cromatica di tutti i possibili colori della pelle e di tutte le possibili combinazioni di outfit. Considerando la carnagione, dunque, sarà possibile stilare una lista di tutti i colori che è meglio indossare a seconda del periodo dell’anno.

