Nel giro di pochi anni il mondo dei messaggi ha subito una rivoluzione impressionante. Sembra ieri, infatti, che per mandare un messaggio si faceva massima attenzione alle parole da usare.

Non tanto per una scelta di stile, quanto per il fatto che se si superavano le parole massime consentite in un messaggio, bisognava pagare di più. In seguito però, prima con le chat di internet e poi con le app degli smartphone, messaggiare non è più stato lo stesso.

I messaggi gratis e veloci

Grazie alle app, che si possono tranquillamente scaricare sugli smartphone, è ormai possibile scambiarsi una quantità illimitata di messaggi. Dotandosi solamente di una copertura wi-fi e di un telefono, ci si può connettere con il mondo intero per un periodo verosimilmente infinito. Inoltre, all’interno delle app che permettono tutto questo, a cadenza annuale si registrano degli aggiornamenti e spesso, dunque, sopraggiungono delle novità interessanti a migliorare sempre più la comunicazione.

Dalla possibilità di inserire anche su WhatsApp le storie alle videochiamate, gli aggiornamenti sono diversi. Una delle ultime novità ha riguardato la privacy di chi utilizza WhatsApp.

L’app infatti ha concesso agli utenti la possibilità di non far sapere alla persona con cui si sta parlando il proprio ultimo accesso. Se scelta, questa opzione non permetterà all’altra persona di sapere l’ultima volta che abbiamo utilizzato l’app e, soprattutto, se abbiamo letto i suoi messaggi.

Conoscendo qualche trucco, però, questa funzione può essere aggirata. Ecco dunque come vedere se è online su WhatsApp anche se ha tolto l’accesso.

La videochiamata

Da qualche tempo su WhatsApp è attiva la funzione di videochiamata. Probabilmente la si è scoperta durante i mesi di lock down quando la comunicazione online ha toccato i suoi apici.

Oltre alla sua funzione base, però, il simbolo della videocamera, in alto a destra, può essere utile anche in altro modo. Se la persona con cui si sta parlando ha tolto l’accesso ma si vuole scoprire se ci sta ignorando, la soluzione è quella di far partire una videochiamata. Nel caso in cui partirà la suoneria che indica la connessione in corso, potremmo stare certi che quella persona non sta leggendo i nostri messaggi volontariamente.

Per chiunque se lo stesse chiedendo, dunque, ecco come vedere se è online su WhatsApp anche se ha tolto l’accesso.