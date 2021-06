La vacanza è il modo migliore per prendere una pausa, staccare dallo stress quotidiano e godersi il momento, senza troppi pensieri.

L’estate si sta avvicinando sempre più e la ricerca del luogo giusto dove passare le tanto attese ferie si fa sempre più frenetica.

Proprio per questa ragione sveleremo che è questa una delle isole più belle d’Italia meta ideale per chi cerca un angolo di pace immerso nella natura.

Ecco l’Isola di Giannutri, che fa parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, detta anche “isola sacra della dea Artemide”, probabilmente per via della forma a mezzaluna.

Vera e propria perla italiana che merita di essere vista non solo perché è un luogo incantato e meraviglioso, ma anche per i fondali ricchi di specie marine e dalla rigogliosa flora in superficie. Infatti è la riserva marina più grande d’Europa.

Approfondiamo insieme, non ci pentiremo della scelta.

Sembrerà incredibile ma non ci sono strade asfaltate; infatti potremo muoverci solo a piedi, effettuando percorsi di trekking, circondati da paesaggi incantevoli.

La costa che troviamo è generalmente rocciosa, caratterizzata da ripide scogliere e da grotte marine in cui non troveremo sabbia ma ghiaia.

Cala Maestra e Cala Spalmatoio sono i luoghi in cui approderemo, mentre Poggio di Capel Rosso è il punto più alto dell’isola, dal panorama mozzafiato.

Essendo l’isola così incontaminata, non ci sono stabilimenti balneari né Hotel ma sarà possibile affittare appartamenti messi a disposizione da privati.

Consigli

Prima di addentrarci nell’isola portiamoci dietro scarpe da trekking, per avventurarci nella natura, e facciamo rifornimento di acqua e cibo, per ogni evenienza.

Ricordiamoci di portar con noi almeno un cappello per ripararci dal sole e una maschera per ammirare la fauna marina sott’acqua.

Non dimentichiamo di avere cura e rispetto per la flora e la fauna dell’isola, senza lasciare tracce di residui di spazzatura dopo il nostro passaggio.

Approfondimento

