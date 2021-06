Lavatrice, asciugatrice, detergente, igienizzante, ammorbidente… quante cose e quanta pazienza ci vuole per lavare vestiti, asciugamani e lenzuola. Proprio come le pulizie di casa, il lavaggio di capi e asciugamani è un lavoro che si ripete ciclicamente ed anche più volte a settimana. Ci ritroviamo così a dover lavare pile e pile di maglie e pantaloni, nella speranza che tutto fili liscio. Cosa intendiamo quando parliamo di filare liscio? Intendiamo un corretto lavaggio che profumi i nostri indumenti e soprattutto che non li rovini. Così come ci riferiamo ad una corretta asciugatura all’aria aperta o nel dryer che lasci intatto il buon odore del detersivo e la sofficità dell’ammorbidente. Ecco che proprio la questione del buon odore è quella da sempre più complessa e che ci porta maggiori problemi.

L’insopportabile puzza di umido

Normalmente, togliamo i vestiti dallo stendino, li pieghiamo e li riponiamo nei cassetti. Magari non è quando li conserviamo, ma è quando tiriamo fuori la maglia che vorremmo indossare che ci assale l’odore di muffa. La spiegazione di questo spiacevole evento è da ricercarsi in tantissimi fattori, dai problemi della lavatrice ad una scorretta modalità di lavaggio. Tuttavia, la ragione potrebbe essere anche un’altra. Infatti, c’è un motivo per cui spesso i nostri vestiti puzzano dopo averli lavati ed è sconvolgente scoprire che riguarda le nostre mani. Vediamo qual è.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

C’è un motivo per cui spesso i nostri vestiti puzzano dopo averli lavati ed è sconvolgente scoprire che riguarda le nostre mani

In un precedente articolo Noi della Redazione abbiamo spiegato che un possibile problema potrebbe riguardare il momento in cui conserviamo i vestiti. Ciò significa che riporli nei cassetti quando sono ancora umidi rischierebbe di impregnarli del tipico odore sgradevole che purtroppo conosciamo. Ma quand’è che questo accade? Quando non ci accorgiamo che i vestiti sono ancora un po’ bagnati e cioè quando le nostre mani non sono perfettamente asciutte. Sembrerà assurdo, ma asciugarsi per bene le mani prima di controllare se i vestiti sono ancora bagnati è fondamentale per evitare quel cattivo odore. Se ad esempio le abbiamo appena lavate dopo aver cucinato, sarebbe opportuno strofinarle più volte sull’asciugamani e non lasciare nemmeno una goccia d’acqua.

Solo in questo modo ci accorgeremo se la nostra maglia ha ancora qualche parte bagnata e quindi è meglio lasciarla stesa. Piccoli accorgimenti per semplificarci la vita ed evitare di dover rifare il bucato.