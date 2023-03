Villetta sul mare a 89.000 € in una delle città in cui si vive meglio in Italia, molto amata dagli americani

Villetta sul mare a 89.000 € in una delle città in cui si vive meglio in Italia-Golfo di Olbia-proiezionidiborsa.it

Dove si vive meglio nel Belpaese? Se ci interessa comprare un immobile come investimento o semplicemente perché vogliamo cambiare vita e trasferirci in un luogo dove si vive bene, le classifiche sulla qualità della vita nelle nostre città possono fornirci delle indicazioni preziose. Andiamo a conoscerle.

Questa volta è Travel + Leisure, l’autorevole rivista americana di turismo, a fotografare il livello di benessere del nostro territorio. Nella sua ultima indagine sulla qualità della vita in Italia, prende in esame diversi standard. La ricchezza, l’opportunità di trovare un lavoro e la qualità dei servizi, ma anche le attività culturali e la vita notturna. Milano conquista il primo posto. Tuttavia ci sono in classifica città meno grandi che possono offrire una qualità della vita molto alta, dove comprare una villetta sul mare a 89.000 €.

Una città con la qualità della vita molto alta

Occupa il 5° posto nella classifica di Travel + Leisure la piccola città di Olbia in Sardegna. Si trova in una delle zone più belle dell’isola, nella parte settentrionale, non lontano dalla Costa Smeralda. Olbia è una città mediamente ricca, con parecchie opportunità di lavoro e una vivace vita notturna. Inoltre si affaccia su uno dei mari più belli d’Italia. Cosa chiedere di più?

Travel + Leisure evidenzia la presenza di due ospedali, di numerosi eventi culturali, di buoni ristoranti e di locali alla moda. Inoltre la città dispone di un aeroporto e di un porto che la rendono facilmente raggiungibile. Per tutti questi motivi acquistare un immobile ad Olbia potrebbe essere un buon affare per fare le vacanze in un posto molto bello oppure per abitarvi tutto l’anno. Infine potrebbe essere un buon investimento che si rivaluta nel tempo o da mettere a reddito.

Villetta sul mare a 89.000 €

Il prezzo degli immobili ad Olbia è in costante crescita. Secondo Immobiliare.it, il sito di immobili italiano, nell’ultimo anno si è registrato un aumento del 7%. La città è in crescita e le case sono molto richieste. Ma è ancora possibile trovare delle offerte interessanti. Facciamo qualche esempio.

Nel centro storico è in vendita a 89.000 € una villetta a schiera composta da due locali su due livelli, di nuova costruzione. L’immobile dispone di giardino privato, porta blindata, climatizzatore e accesso per disabili. Non sono previste spese condominiali.

In località Cugnana, all’interno di un residence, è possibile acquistare un bilocale a 82.000 € completo di arredi. L’immobile dispone di una veranda con vista mare ed è situato all’interno di un complesso condominiale con piscine e servizi. È ideale come casa per le vacanze. Con la stessa funzione si può acquistare un monolocale a Porto Rotondo a 67.900 €.

Altre soluzioni

Chi vuole solo una casa per le vacanze potrebbe orientarsi su un acquisto in multiproprietà. Le offerte sui siti immobiliari per questa tipologia sono numerose, con prezzi variabili a partire dai 3.000 €. Infine si può approfittare delle aste immobiliari che permettono un risparmio anche del 40% sul valore dell’immobile. Ci sono numerose offerte da prendere in considerazione.

Qualche esempio. A Porto Rotondo, in una delle zone più esclusive dell’isola, è in vendita un trilocale a 60.000 € con corte esclusiva, del valore commerciale di 150.000 €. Ma si può acquistare anche a prezzi più bassi. Ci sono offerte a partire da 20.000 €.

(n.d.r. Tutte le offerte sui siti di compravendita immobiliare che operano nelle zone citate)