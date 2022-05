Già a partire dal mese di maggio, ecco che le cerimonie e ricevimenti si susseguono l’uno dopo l’altro. Per gli sposi, tra l’organizzazione, la scelta della location e delle partecipazioni, non sembra esserci un attimo di respiro. C’è chi preferisce ingaggiare un wedding planner che si occupi di ogni minimo dettaglio. Ma, in generale, sono tante le spose che vogliono assicurarsi che ogni cosa vada come desiderano. A partire dal bouquet di fiori da portare all’altare, unico e originale che stupisca tutti. Fino ad arrivare alla bomboniera da consegnare agli invitati dopo il taglio della torta. Ma cosa scegliere che sia davvero unico, piuttosto che il solito piattino in argento o il set di forchettine? Oggi vedremo qualche idea davvero originale e raffinata che conquisterà tutti gli invitati.

Come scegliere le bomboniere da matrimonio o battesimo più belle e sofisticate ora che è tempo di cerimonie

L’usanza di donare agli invitati le bomboniere per ringraziarli del regalo di nozze è molto diffusa. Sicuramente in tutta Italia per quanto riguarda i matrimoni, ma in alcune Regioni questo dono si fa anche per altre occasioni. Ad una festa di battesimo, per la prima comunione, ma anche per la cresima e la laurea. Insomma, ogni occasione è buona per scegliere un pensierino da donare agli invitati come ricordo. Un’idea molto carina e molto in voga al momento è regalare un Marimo. Questa piccola alga palla che è l’emblema dell’amore eterno. Occupa poco spazio, serve solo un barattolo con dell’acqua e non richiede molte cure. Insomma, una bomboniera originale ma anche meno impegnativa di un bonsai o una piantina.

Una composizione fai da te

È sicuramente la moda del momento quella di realizzare la bomboniera con le proprie mani. Comporta un po’ di lavoro in più, ma è molto più personale e sentita. Sono tanti quelli che scelgono dei prodotti tipici, come degli oli aromatizzati o liquori regionali. Il tutto in bottiglie decorate a mano che diventano dei veri oggetti d’arredamento. Ma anche mix di spezie o barattoli in vetro con tutto ciò che serve per preparare una pietanza tipica.

Per finire, passiamo ai classici complementi d’arredo o stoviglie. Però, invece dei classici piattini in ceramica un po’ anonimi o le cornici d’argento, ecco qualche idea. Potrebbe essere molto utile, ad esempio, un barattolo a chiusura ermetica per il caffè. Più classico, ma colorato, oppure decorato con cura da un artigiano del posto. Ma forse l’idea più originale e pratica è proprio optare per uno svuota tasche. Un piccolo piattino decorato con trame particolari da posizionare all’ingresso o su un tavolino da caffè. Magari possiamo combinare un paio di trame diverse per far partire la caccia al tesoro tra gli invitati.

Quindi, ecco qualche consiglio su come scegliere le bomboniere da matrimonio o battesimo che stupiranno tutti. Quando si sceglie una bomboniera è importante valutare il budget a disposizione, ma anche i propri gusti. In fondo rappresentano prima di tutto un ricordo di un evento importante per noi.

