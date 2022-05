I pomodori sono frutti che arricchiscono l’orto di colori e finiscono sulla tavola un’infinità di volte. In insalata, sulla pizza o in una deliziosa pasta al sugo fanno letteralmente venire l’acquolina alla bocca.

Freschi sono strepitosi, ma anche secchi fanno bella figura. Non a caso, molti scelgono di essiccarli appositamente per consumarli in modo alternativo. Anche i pomodori secchi, però, andrebbero conservati come si deve, se non vogliamo che vadano a male entro breve. Vediamo allora come fare, illustrando qualche metodo che ci semplificherà la vita in cucina.

Come essiccare i pomodori al forno o al sole

Se non abbiamo deciso di acquistarli già pronti, una volta raccolti vi sarebbero due modi per essiccare i nostri pomodori. Il primo prevede di disporli su un recipiente e coprirli con un telo pulito. Li lasceremo al sole per almeno una settimana, avendo cura di girarli ogni tanto.

Per velocizzare il processo, potremmo in alternativa seccarli in casa. Sistemiamo gli ortaggi su una teglia con carta da forno e condiamoli con sale, zucchero e olio d’oliva. Cuociamoli per circa 9 ore a 120 gradi nel forno statico, poi lasciamoli raffreddare.

Ecco come conservare i pomodori secchi oltre al sottolio e un consiglio per condirli in modo semplice e sfizioso

Una volta che avremo completato l’uno o l’altro procedimento, avremo finalmente a disposizione i nostri pomodori secchi. Se vogliamo conservarli a lungo, dovremo optare per il sistema sott’olio. Sterilizziamo i vasetti, poi poco alla volta vi adagiamo gli ortaggi. Tra uno strato e l’altro versiamo un goccio di olio d’oliva, pressando leggermente gli ortaggi.

Non appena avremo immerso totalmente i pomodori nel liquido di conserva potremo chiudere ermeticamente il vasetto. In caso vi siano bolle d’aria agitiamo per mandarle via. Terminiamo il procedimento bollendo i vasetti (pastorizzazione). Lasciamo i pomodori in un luogo asciutto, fresco e senza luce. Una volta aperti, riponiamoli in frigorifero e consumiamoli entro 3 giorni.

Un metodo più rapido, invece, consiste nella conservazione al freddo. Anche in questo caso potremmo avvalerci di vasetti ermetici, ma consigliamo delle buste per alimenti con zip. Chiudiamovi all’interno i pomodori secchi e sistemiamo tutto in uno scompartimento del frigorifero. Ecco come conservare i pomodori secchi in pochissimi passaggi.

E per gustarli al meglio? Vi sono senza dubbio diversi modi. Noi consigliamo di condirli con olio extravergine di oliva, aglio, origano, basilico e un pizzico di peperoncino macinato. Saranno ottimi come snack accompagnati da qualche fetta di pane casereccio, fresco o tostato, come quello toscano.

