L’alga palla ha proprio conquistato tutti negli ultimi anni. Dapprima difficile da trovare, ora i rivenditori di questa curiosissima alga sono tantissimi. Non è insolito vederla spuntare tra i vasi di design a casa dei nostri amici o parenti.

Una fantastica idea regalo al posto del solito mazzo di fiori o pianta da appartamento. Questo regalo molto particolare nasconde un significato davvero profondo. Il Marimo infatti rappresenta la promessa dell’amore eterno.

Abbiamo già parlato del mito che avvolge questa piccola alga palla così curiosa. La leggenda narra di due innamorati che decidono di trasformare i loro cuori in alghe per vivere insieme per sempre. Visto il loro significato sono un regalo molto originale da fare per San Valentino. Possiamo approfittarne per regalarla alla nostra dolce metà dopo una serata indimenticabile. Magari dopo una cena romantica e una notte magica in un castello.

Ecco qualche consiglio su come prendersi cura della carinissima alga palla Marimo e cosa significa quando galleggia

Che si tratti di un regalo dal nostro partner o la bomboniera di un matrimonio, ora che l’abbiamo in casa che fare? Non è una delle solite piante che hanno bisogno solo di essere innaffiate e concimate.

Più che come una pianta bisogna pensare a quest’alga come un pesciolino dell’acquario. Un pesciolino che però non ha bisogno di cibo per sopravvivere, solo l’ambiente giusto. In genere i Marimo vengono venduti in barattoli in vetro con tappo ermetico. Alcuni più decorativi hanno il tappo in sughero o legno, ma facciamo attenzione. Se l’acqua del Marimo si riscalda si rischia che si formi la muffa a causa della condensa.

Barattolo in vetro, ma quanto grande?

Questa piccola alga palla ha bisogno di acqua per crescere sana e avere il nutrimento necessario. Utilizziamo sempre barattoli un po’ più grandi anche per evitare la condensa. Se l’acqua è poca perché evapora il Marimo potrebbe lessarsi letteralmente. Oltre al fatto che non avrebbe spazio per danzare e urterebbe contro le pareti del barattolo.

Cambiamo l’acqua ogni 2 settimane circa, pulendo il barattolo da eventuali filamenti e residui. Usiamo l’acqua del rubinetto ma lasciamo un po’ di acqua vecchia nel barattolo. Se vogliamo vederlo danzare ogni tanto aggiungiamo un po’ di acqua minerale. È uno spettacolo bellissimo e particolare vederlo galleggiare e rotolare nel vasetto.

Ma se il Marimo è sempre a galla è morto?

Il Marimo è un alga palla ballerina che ama danzare nell’acqua. Vederlo a galla o sul fondo per tanto tempo non significa per forza che stia morendo. Semplicemente che l’ossigeno presente nel barattolo prima lo farà galleggiare e poi lo riporterà sul fondo. C’è da preoccuparsi solo quando la colorazione verde accesa inizia a scurirsi verso i toni del giallo o marrone. Significa che ha preso una botta di calore ed è sofferente. Teniamolo sempre lontano da fonti di calore e dai raggi del sole diretti.

Quindi, ecco qualche consiglio su come prendersi cura di questa meravigliosa alga. I Marimo non richiedono troppe attenzioni e se ben tenuti possono sopravvivere anni e anni.