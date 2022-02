In tante parti d’Italia donare la bomboniera agli invitati è una vera e propria tradizione. Generalmente quando si pensa alla bomboniera il primo pensiero è sicuramente il ricevimento di matrimonio. Eppure anche altre occasioni prevedono che vengano regalati dei piccoli pensierini agli invitati.

Ad esempio, il battesimo è un’occasione in cui una bomboniera non può proprio mancare. Ma c’è chi le utilizza anche alla laurea, alle promesse di matrimonio o alla comunione. Indipendentemente dalla grandezza e dalla scelta del pensierino le bomboniere possono essere anche molto costose.

Non solo per il regalo appunto, ma anche per la realizzazione della confezione ad esempio. E delle volte quelle proposte dai negozianti non sono la bomboniera a cui avevamo pensato. Però ci tocca accontentarci perché non troviamo da nessuna parte quello che vogliamo.

Ecco come realizzare dei carinissimi angioletti fai da te per decorare ampolle, vasetti o bomboniere per ogni occasione

Perché non realizzare la bomboniera perfetta con le nostre mani? Per un regalo davvero carino possiamo acquistare quelle piccole ampolline in vetro col tappo in sughero. Carinissime e veramente economiche se acquistate in confezioni da 20 o più pezzi. All’interno inseriamo delle perline insieme ai confetti e richiudiamo il tappo e avvolgiamo un nastrino.

Ma così sarebbero troppo semplici, quindi realizziamo un piccolo angioletto e incolliamolo con la colla a caldo.

L’occorrente per ogni angioletto

Pinza a punte tonde;

tronchesino;

1 perlina di diametro 18 mm;

1 perlina di diametro 10 mm;

2 coppettine d’argento medie;

1 coppetta piccola;

1 pezzo di ali;

e 1 chiodino per bigiotteria.

Procedimento

Realizzare un angioletto è davvero semplicissimo e tutto l’occorrente è facile da reperire. Nel chiodino per bigiotteria inseriamo prima la coppetta media, poi la perlina più grande e poi l’altra coppetta media.

Ora inseriamo le ali argentate, la perlina piccola e infine la coppetta piccola.

A questo punto non ci resta che creare un’asola aiutandoci con la pinza a punte tonde. Pieghiamo la parte di chiodino che rimane fuori l’ultima coppetta e ripieghiamolo su se stesso.

L’angioletto è pronto per decorare le nostre bomboniere. Basterà far passare nell’asola il nastrino e legarlo intorno all’ampolla di nostra scelta. Se vogliamo un angioletto un po’ più sofisticato possiamo procurarci una nappa e creare il corpo.

Insomma, ecco come realizzare dei carinissimi angioletti fai da te usando pochissimi accessori. Ora siamo pronti per creare la nostra bomboniera fai da te e regalarla a tutti gli invitati. Con un po’ di manualità e creatività si possono realizzare davvero tanti oggetti utili anche per la casa. Quale modo migliore anche per riciclare cose che non usiamo più e dar loro una nuova funzione.

