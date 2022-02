Trovare l’arredamento perfetto può essere una vera e propria impresa. Non è solo una questione estetica, perché la difficoltà sta anche nello scovare la migliore combinazione tra il prezzo e la qualità.

A volte basta veramente poco per ottenere un grande risultato. Ad esempio, infatti, basterebbe un economico portautensili per avere una cucina ordinata e ben organizzata.

Altre volte, invece, si sa già in partenza che l’impegno economico e di tempo saranno maggiori. È questo il caso del letto. Quando si arriva al punto di doverlo necessariamente cambiare, bisogna scegliere con molta attenzione sia il materasso sia la rete. Infatti, entrambi dovranno durare a lungo e sono fondamentali per stare comodi e dormire bene.

Come scegliere la perfetta rete del letto per stare comodi e far durare il materasso più a lungo

Molti pensano che solo il materasso sia importante quando si cambia il letto. In realtà, anche la rete è essenziale. Una buona rete permette di ammortizzare al meglio i movimenti mentre si dorme e di mantenere il materasso più a lungo.

Innanzitutto, bisogna decidere quale tipo di rete si vorrebbe comprare, se quella a doghe o a molle.

Le reti a doghe sono in genere le più usate, confortevoli e allo stesso tempo utili per mantenere arieggiato il materasso. Per questo motivo, sarebbero da evitare quelle ricoperte di tessuto, che invece potrebbero limitare il passaggio dell’aria.

Un altro vantaggio delle doghe visibili è che possono essere anche dotate di sospensioni o piastre ergonomiche per avere un comfort maggiore.

Ci sono poi le reti a molle, che danno un buon sostegno e sono molto confortevoli, sebbene possano durare meno rispetto alle doghe. Maggiore è il numero di molle, maggiore dovrebbe essere il comfort.

Dimensioni e comfort

Abbiamo fornito, quindi, degli importanti suggerimenti su come scegliere la perfetta rete del letto. Chi sta facendo questa ricerca, però, non può assolutamente trascurare le dimensioni della rete. Prima di tutto bisogna decidere se prendere due letti piccoli o uno grande.

Al posto del matrimoniale si potrebbero scegliere due letti singoli, in modo da gestire in autonomia il proprio comfort. Addirittura, si potrebbero comprare due materassi e due reti di tipo diverso.

Soprattutto chi ha specifici problemi di salute, dovrebbe prendere in considerazione questa possibilità. In particolare, potrebbe trovare giovamento nelle reti ergonomiche regolabili, da alzare e abbassare a piacimento sia nella zona dei piedi sia in quella della testa. In questo modo, anche chi russa avrebbe forse una possibilità per provare a smettere.

Per ogni categoria di rete bisognerà fare attenzione, inoltre, alla qualità del materiale, al livello di flessibilità e di solidità. La scelta dovrà basarsi anche sulla dimensione e tipo di materasso, sulla propria corporatura e sulla posizione in cui si dorme. Chi tende a stare a pancia in su, oltre a una rete adatta, potrebbe usare una semplicissima tecnica che aiuterebbe contro il mal di schiena.