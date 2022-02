Russare è un problema comune e stancante sia per chi ne è affetto sia per chi deve dormirgli accanto. Infatti, entrambi potrebbero avere disturbi del sonno, anche se ovviamente per motivi diversi.

Chi ne soffre, potrebbe presentare anche altri sintomi, come una forte sonnolenza durante il giorno, dolori al petto e sensazione di soffocamento durante la notte. Il fatto di russare potrebbe anche associarsi a difficoltà di concentrazione e alti livelli di pressione.

Chi si ritrova a dormire con qualcuno che russa, invece, ha a disposizione diverse soluzioni per non sentire il rumore e provare a dormire.

Come aiutare una persona che russa a diminuire il problema dormendo nella posizione corretta

Prima di provare soluzioni alternative per riuscire a dormire accanto a una persona che russa, bisognerebbe cercare di risolvere il problema alla radice. Perciò, è sempre bene farle notare il problema, in modo che ne possa parlare con un medico e tentare di superarlo. In questo modo, farebbe del bene al proprio sonno e alla propria salute in generale.

Vediamo ora quattro semplici consigli per riuscire a dormire sia aiutando la persona a non russare, sia noi stessi a non sentirla.

Una prima soluzione immediata sarebbe aiutare la persona a dormire su un fianco, perché questa posizione potrebbe facilitare la respirazione. Anche tenere la testa leggermente sollevata potrebbe essere utile, magari facendo in modo di tenere leggermente alzato il materasso dal lato della testa.

Qualora ciò non bastasse, si possono provare altre semplici soluzioni per addormentarsi cercando di rilassarsi e non sentire il rumore.

Quattro semplici consigli per riuscire a dormire con chi russa per non sentirlo e aiutarlo a smettere di russare

In generale, per dormire meglio la notte si potrebbero provare delle azioni semplicissime da fare prima di coricarsi. Ma non sempre funzionano, soprattutto se ci si deve addormentare con il rumore di russamento accanto all’orecchio.

La soluzione più semplice per riuscire a dormire sarebbe usare dei tappi per le orecchie. Tuttavia, molto spesso bisogna poter sentire bene la sveglia per alzarsi presto la mattina. Quindi, si può optare per altre due soluzioni.

La prima è mettersi delle cuffiette per ascoltare musica rilassante che copra ogni rumore.

Se anche questo non funziona, si può provare con il rumore bianco.

Si tratta di un suono molto particolare, costante e uguale nel tempo. Ci sono dei veri e propri generatori di rumore bianco, ma si possono anche trovare degli audio online o su alcune applicazioni musicali del proprio telefono. Chi ama la natura, potrebbe trovare dei suoni che riproducano, per esempio, lo scorrere del fiume o il fruscio degli alberi.

