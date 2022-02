San Valentino è appena passato, portando con sé tutte le previsioni fatte da inizio febbraio sulle varie affinità tra segni. Le nuove coppie, quelle che si sono sciolte, quelle hanno preso la classica pausa di riflessione. Si viaggia spediti verso il Carnevale, poi giù in discesa verso la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Se per tanti è il momento giusto per iniziare a coltivare le proprie piantine nei semenzai, molti altri sperano di poter coltivare nuove amicizie e nuovi amori.

Vediamo allora come potrebbe prospettarsi il weekend, tenendo presente che l’oroscopo dà un’indicazione, ma poi siamo noi, con le nostre azioni, a determinare il tutto. Iniziamo con il sabato dello Scorpione, che non è un titolo di un film, ma ciò che attende i nati dal 23 ottobre al 22 novembre. Infatti, sarà un giorno all’insegna del romanticismo. Non solo, lo si potrà unire a un’attività sportiva, non necessariamente da camera. Una corsa, una partita di padel o di tennis, perché no una sciata insieme, prima di dedicarsi, con il proprio partner, all’organizzazione della serata. Un ristorante di nicchia, una nuova apertura in città da provare. È il periodo giusto per farlo. La notte sarà una naturale conseguenza.

Sabato romantico per lo Scorpione, eros al top per il Toro, nuovo look per la Vergine e incontri interessanti per questi due segni zodiacali

Non si potrà lamentare, da questo punto di vista, neppure il Toro. Infatti, c’è da scommettere che amore e passione non mancheranno, soprattutto se incontrerà una Vergine. Grande sintonia tra questi due segni nel weekend, con tantissima energia positiva che l’uno sprigionerà sull’altro. I nati dal 23 agosto al 23 settembre, poi, saranno maggiormente attraenti grazie a un nuovo look. Un taglio di capelli inedito, magari accoppiato a un vestito appena arrivato nell’armadio o da sfoderare nell’occasione giusta. Il tutto da sfoggiare in una cena a base di sushi, possibilmente in un ristorante sostenibile, per gustare il miglior pesce possibile.

Bilancia e Acquario

Non solo Toro e Scorpione, però, vivranno momenti interessanti. Bilancia e Acquario, infatti, potrebbero trovare l’incontro giusto proprio durante il weekend. Anzi, magari saranno proprio questi due segni a trovarsi tra loro. Chissà se grazie a Facebook, che li rimetterà in contatto dopo molto tempo oppure, perché no, grazie a una chat. Un triste venerdì sera da soli potrebbe invece rivelarsi davvero come l’appuntamento con il destino. Trasformando il virtuale in reale sin da subito, grazie al forte feeling creatosi. Perché se si sente una spinta coinvolgente verso l’altra persona, nulla ci vieta di verificarla immediatamente dal vivo. Per Bilancia e Acquario questo è il momento giusto per farlo. Dunque, sabato romantico per lo Scorpione, eros al top anche per i nati sotto il segno del Toro, ma chissà che non sia così anche per questi due segni.