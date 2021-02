La forma delle proprie unghie influisce notevolmente sulla bellezza ed eleganza della mano. Non bisogna dare importanza solo al colore dello smalto, perché non a tutte le mani sta bene qualsiasi forma di unghia.

Per questo motivo ora suggeriamo come scegliere la forma delle unghie che più sta bene alla propria mano, in modo da poterle sfoggiare sempre belle, ordinate ed in perfetto stato.

La forma ovale

Quasi un classico è avere le unghie con la forma ovale.

In genere, questo tipo di forma, sta bene su qualsiasi dito e lunghezza di unghia.

Poiché la forma non è molto ampia è consigliabile adoperare uno smalto di un solo colore, come il rosso o il nero, ed evitare disegni in 3D oppure decorazioni. Se si hanno dita affusolate, si consiglia di portare un’unghia ovale corta. Se le dita sono corte, meglio portarle ovali e lunghe.

La forma a mandorla

Le unghie a mandorla, stanno bene a tutte, anche a chi ha le dita corte e tozze.

La forma a mandorla allunga le dita e le rende eleganti e femminili ed è possibile decorarle in qualsiasi modo, e come più piace.

Come scegliere la forma delle unghie che più sta bene alla propria mano? La forma appuntita

La forma appuntita è quella più richiesta ma è sconsigliata sulle dita corte e paffute.

Mantenere la forma di queste unghie è difficile, ma in paesi come il Giappone e in America, continua a riscuotere molto successo.

Se la punta è molto pronunciata, è definita a stiletto. Su questo tipo di unghia, poiché risulta molto aggressiva, è meglio optare per uno smalto di colore neutro.

La forma squadrata

La forma squadrata delle unghie sta bene a tutte. Su questa tipologia di unghia, si può ben lavorare con lo smalto e con le decorazioni, ma bisogna fare attenzione perché si possono facilmente rompere negli angoli.

La forma squoval

La forma squoval sta riscuotendo molto successo un po’ dappertutto ed è una via di mezzo tra una forma quadrata e una ovale. Per questa forma, occorre una lunghezza media dell’ unghia ed è ottima per realizzarci decorazioni ed applicazioni.