Come scegliere il tappeto giusto per rendere speciale il salotto? Con questi consigli di Paola Marella, non sbaglierete mai

Il tappeto è uno degli oggetti che possono valorizzare una casa. Il problema, semmai, è scegliere quello giusto che vada bene, ad esempio, con il nostro soggiorno. Per non sbagliare, non resta che affidarsi a una esperta come Paola Marella che, sul suo sito, dà dei preziosi consigli. E il nostro soggiorno non sarà più lo stesso.

Avere una casa invidiata è il sogno di tante persone. A volte, non serve nemmeno chissà cosa, se non il buon gusto. E una persona che ti sappia consigliare le scelte più giuste in tema di arredamento.

Come Paola Marella, volto popolare della televisione, che con i suoi consigli ha permesso di arredare molte case. Ad esempio, come scegliere il tappeto giusto per rendere speciale il salotto? Leggete quello che la Marella ha consigliato sul suo sito.

La scelta non deve essere casuale ed ecco cosa suggerisce, per il soggiorno, la Marella

Su paolamarella.it, la famosa conduttrice televisiva, nonché brillante architetto, offre, ai propri utenti, dei preziosi consigli. Ad esempio, abbiamo visto i 5 errori da non fare mai quando si cambia arredamento. Così come arredare una cucina piccola per renderla più funzionale. Vediamo ora i consigli che riguardano il progettare la zona living. In particolare, nella scelta del tappeto.

Che è fondamentale, perché un soggiorno, pur se bello, cambia completamente se, al suo interno, si trova il tappeto giusto. Nello specifico, la Marella spiega come il tappeto debba esaltare, in particolare, la zona conversazione. Per questo motivo, deve essere grande abbastanza per ospitare, sopra di lui, tavolino, poltrone e divano.

A proposito di quest’ultimo, secondo Paola Marella, il tappeto dovrà essere più grande del divano di almeno 20 o 30 centimetri per lato. E va posizionato sempre sotto di lui, in modo che almeno i piedi frontali del divano finiscano sul tappeto.

Come scegliere il tappeto giusto per rendere speciale il salotto? Preziosi i consigli di Paola Marella

In sostanza, se il tappeto deve coprire tutta la zona conversazione, va bene che sia grande, ma, attenzione. Come afferma l’architetto Marella dovrà essere posto ad almeno 40-50 centimetri dalle pareti. Così da rendere più armonioso il tutto.

Se il soggiorno dovesse, invece, svilupparsi in lunghezza e non in larghezza, Paola Marella sconsiglia i tappeti tipo passatoia. In un open space, invece, il tappeto grande è perfetto per individuare la zona living.

Quanto a stile e colori, la Marella lascia via libera agli acquirenti. Ricordando che tonalità naturali e nuance scure sono senza tempo e, nell’ultimo caso, da preferire nel caso ci fossero dei bambini.