Usufruire di tutti i trucchi possibili per pulire i panni è molto importante perché riduce il tempo rivolto a quest’attività. È soddisfacente veder sparire una macchia anche quando si era certi che sarebbe rimasta lì e che quel capo non si sarebbe più potuto indossare. Esistono diversi modi per pulire le macchie d’olio dai vestiti vediamo quale risulta il più efficace.

Un metodo eccellente

Non serve molto, bastano tre elementi: succo di limone, sale da cucina e sapone di Marsiglia. Dentro una grande bacinella d’acqua bollente versare i panni. Lasciamo agire per 20 minuti e poi strofiniamo dove c’è la macchia. Ecco il primo dei diversi modi per pulire le macchie d’olio dai vestiti che vedremo oggi. Il limone è infatti un potente sgrassatore che agisce insieme al sale e al sapone sciogliendo ogni macchia e restituendo il capo completamente smacchiato e pulito.

Diversi modi per pulire le macchie d’olio dai vestiti

Si sa quanto siano difficili e fastidiose le macchie d’olio. Soprattutto se capita fuori casa, per un pranzo o per una cena, e inavvertitamente ci si versa qualcosa addosso. Sulla macchia d’olio è necessario intervenire in tempo. Come fare? Ci sono prodotti che possono aiutarci. Al posto del sale se ci troviamo a cena fuori si può chiedere della farina. Questa, se applicata sulla macchia immediatamente, diventa un primo importante intervento da effettuare prima del lavaggio. Infatti la farina ha la capacità di assorbire l’olio che sta sul tessuto.

Più usuale è l’uso del talco ma non sempre lo troviamo a portata di mano. Quello che conta è servirsi di un prodotto assorbente che con una spazzola potremo rimuovere dopo 30 minuti.

Un altro rimedio che si può utilizzare nel lavaggio dei capi al posto del limone è l’aceto di vino bianco. È infatti uno dei prodotti più adatti alla pulizia. I suoi acidi naturali intervengono sullo scioglimento delle macchie.

Si ricorda che ognuno di questi prodotti ha un tempo di posa almeno di 20 minuti. Ecco i diversi modi per pulire le macchie d’olio dai vestiti. A questo punto niente paura, ogni macchia sarà debellata dai nostri vestiti ora che abbiamo capito tutti i trucchetti di farle sparire.