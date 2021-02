Sebbene non ne abbiano davvero bisogno, i cani manifestano questo tipo di atteggiamento in modo istintivo.

I proprietari noteranno che il proprio cane spesso scava buche in giardino o in qualsiasi piazzola d’erba. Lo fa per poi poter sotterrare tutte le cose che sono a portata di zampa, che siano giochi oppure ossa.

Il nascondiglio può variare: c’è chi scava la terra, chi nasconde le cose dietro i mobili e chi sotto il divano.

In pratica cambia il luogo ma la ragione è sempre la stessa.

Spieghiamo quindi perché i cani nascondono le cose.

Il passato selvatico

L’origine di questo comportamento risale al loro passato selvatico.

È tipico dei lupi da cui discendono che erano soliti seppellire le carcasse e le ossa delle loro prede per un uso futuro.

Questo permetteva loro di conservare meglio il cibo e proteggerlo dagli altri animali.

Preferiscono le ciabatte morbide o i capi d’abbigliamento ricoperti di pelo proprio perché ricordano le carcasse delle prede.

Oltre agli oggetti, un grande classico è l’osso che si presta molto bene alle lunghe conservazione.

Il cane sa che sotterrandolo avrà sempre a disposizione una fonte di nutrimento, in caso di necessità.

Un divertimento

Questo comportamento, oltre ad essere istintivo, al giorno d’oggi per lui rappresenta anche un divertimento.

Vista la natura istintiva del comportamento del nostro amico a quattro zampe, risulterà inutile sgridarlo o punirlo .

Dal momento che il cane tende a nascondere “avanzi” di cibo, si può provare a diminuire le porzioni.

Questo vale anche quando parliamo di giocattoli o altri oggetti: cerchiamo di ridurre al minimo l’accesso a cose che desiderano.

Cambiamo i giochi di tanto in tanto per dare un senso di varietà. Questo dovrebbe diminuire la tendenza dell’animale a nascondere i giochi dappertutto.

Comprendendo le loro origini è anche più semplice capire perché i cani nascondono le cose.

A questo punto sarà più semplice attuare dei piccoli accorgimenti per evitare disastri in casa o in giardino.