Quando si organizzano le vacanze si cerca di spendere meno possibile su ciò che non riguarda strettamente il divertimento. Una di queste spese è il parcheggio dove lasciare la macchina durante la nostra assenza. Si fa di tutto per trovare l’offerta più conveniente per il volo e poi si vanifica quel risparmio perché la spesa per il parcheggio è molto alta.

Vediamo allora come si può fare per non subire un salasso inutile che vada a incidere sulla qualità del viaggio. Per capire come muoversi per raggiungere l’aeroporto bisogna considerare il numero di persone che deve partire. Vediamo in che modo decidere cosa fare.

Come scegliere il parcheggio da prenotare in aeroporto e pagare poco per una vacanza davvero low cost

Se i partecipanti al viaggio sono più di due persone si deve valutare con attenzione l’opportunità di raggiungere l’aeroporto con la propria auto. Farlo in taxi, treno o altro mezzo pubblico potrebbe essere costoso, dovendo pagare più biglietti. Inoltre, si dovranno rispettare gli orari e trasportare le valigie per tragitti più lunghi.

Se si decide di arrivare in aeroporto con l’automobile, si deve sapere che i parcheggi non applicano tutti le stesse tariffe. Sarà bene, quindi, scegliere prima a quale rivolgersi per ottenere il miglior prezzo. Anche i costi accessori al viaggio devono essere ben ponderati per non buttare via soldi inutilmente.

Esistono dei siti sui quali confrontare i prezzi e trovare l’offerta migliore. Programmare e prenotare sono le azioni che possono portare ad un effettivo risparmio.

Nella scelta dovrà incidere anche la distanza dal terminal e la sicurezza del parcheggio. Molto dipenderà dallo stato dell’auto che dovremo lasciare in consegna, ma anche un’auto vecchia potrebbe essere oggetto di atti vandalici. Se accadesse sarebbe un rientro carico di stress.

Prenotando, si potrà spendere meno ed evitare di perdere del tempo alla cassa prima della partenza.

Quali servizi possono essere utili

Dobbiamo sapere come scegliere il parcheggio da prenotare e non possiamo dimenticare l’utilità di alcuni servizi ad esso collegati. Oltre a prezzo e sicurezza ci possono essere altre variabili che spostano l’asticella. La presenza del servizio navetta può essere utile, così come il trasporto bagagli incluso nel prezzo.

L’offerta è sempre più vasta e basta solo scegliere in base alle proprie esigenze. I prezzi variano dagli 80 euro a settimana ai 30 euro in parcheggi privati custoditi e affidabili. In alcuni casi scegliere al momento dell’arrivo potrebbe costare anche 30 euro al giorno. Scegliendo parcheggi privati esterni all’aeroporto ma ragionevolmente vicini, si può risparmiare anche il 60%. Molti di questi parcheggi sono comunque dotati di servizio navetta gratuito o sono talmente vicini al terminal da poterlo raggiungere a piedi.

C’è il modo per risparmiare su questo fastidioso costo accessorio. Bisogna pianificare e scegliere proprio come si fa per il volo ed il pernottamento.

