Da qualche anno a questa parte il mondo della messaggistica ha subito un cambiamento epocale. In passato, infatti, si comunicava tramite i famosi SMS. Questi ultimi necessitavano di un’offerta telefonica e, quindi, ognuno di essi costava una determinata somma. Oggi le cose sono senza dubbio cambiate.

Ormai, infatti, mandarsi messaggi non è solamente un’azione istantanea, ma è anche totalmente gratuita. Un grande contributo a questa rivoluzione l’ha dato senza dubbio WhatsApp. Quest’app, arrivata qualche anno fa, ha conquistato il primato come applicazione di messaggistica più scaricata a livello europeo, e non solo.

I modi per scaricare WhatsApp

Per poter utilizzare quest’applicazione e iniziare a messaggiare con amici e parenti in modo rapido e gratuito, è innanzitutto necessario scaricarla sul proprio smartphone. Per fare questo, basterà andare nella sezione “App Store” del proprio telefono, come viene spiegato in questo articolo. In caso si abbia un telefono Android, la sezione viene chiamata con il termine “Play Store”.

In questo modo, in pochi minuti, si potrà avere l’applicazione nella propria schermata principale, e si potrà tranquillamente iniziare ad utilizzarla. Esistono, però, dei casi in cui nel proprio smartphone non si dispone di un App Store. Potrebbe anche essere che, per vari motivi, non si vuole scaricare l’applicazione seguendo questo metodo. Nessun problema, la soluzione esiste ed è facilissima.

Ecco, quindi, come scaricare WhatsApp in modo semplice e veloce senza aver bisogno dell’App Store.

Direttamente dal sito

Se per qualsiasi ragione non si voglia, o possa, scaricare WhatsApp dall’App Store o dal Play Store, non c’è da preoccuparsi. Esiste, infatti, un metodo per poter ottenere l’app senza dover per forza servirsi di un negozio virtuale di applicazioni.

La soluzione è quella di andare, tramite Google, o un altro motore di ricerca, direttamente sul sito internet di WhatsApp. A questo punto, sarà possibile, direttamente dal sito, premere il pulsante “Scarica ora” ed iniziare il download.

L’unica accortezza, nel caso si voglia utilizzare questo metodo, è quella di permettere nelle impostazioni del telefono la possibilità di scaricare app anche da origini non conosciute. In questo modo il nostro smartphone non bloccherà l’operazione e ci permetterà di avere l’app direttamente nella schermata principale.

In pochi semplici passi, dunque, ecco spiegato come scaricare WhatsApp in modo semplice e veloce senza aver bisogno dell’App Store.