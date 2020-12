Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per ciascuno di noi il gas ha un odore ben specifico, che ci consente di accorgerci subito di eventuali perdite o fughe dello stesso. In questo senso, l’odore del gas è salvifico e, senza dubbio alcuno, ha aiutato a sventare molti disastri.

Infatti, quando si avverte odore di gas in casa possiamo stare certi che c’è stata una perdita, il che ci consente di scongiurare incidenti anche gravi.

Il gas è inodore

Tuttavia, e non tutti ne sono a conoscenza, il gas è in realtà inodore. La puzza che si avverte quando c’è una perdita è il risultato di un processo, noto col nome di odorizzazione, per cui al gas naturale vengono aggiunti dei tioli, dei composti organici dall’odore intenso e sgradevole. L’odorizzazione serve appunto a scongiurare catastrofi e a premetterci di accorgerci in tempo di una fuga di gas. Dunque pochi sanno che questo odore serve a scongiurare disastri

Cosa fare quando si avverte l’odore

Pochi sanno che questo odore serve a scongiurare disastri. Quando si avverte l’odore pungente il primo istinto è quello di cercare la perdita. Tuttavia, la prima cosa da fare dovrebbe essere mettere in sicurezza la casa. Solamente dopo si può controllar che la fuga non dipenda da un fornello lasciato distrattamente acceso,

Dunque per prima cosa si consiglia di spalancare tutte le finestre e la porta, così da favorire un ricambio d’aria. Le esplosioni si verificano, infatti, quando il gas occupa più del 4,4% dell’aria presente in un ambiente chiuso.

Solo dopo aver aperto le finestre suggeriamo di recarci velocemente a chiudere la valvola del gas, che avrà effetti sicuramente più immediati rispetto all’interruzione o al tamponamento di eventuali perdite.

Per essere ancora più cauti è bene anche spegnere il contatore elettrico, così che nessuno, distrattamente, possa fare partire involontariamente un incendio accendendo la luce.

Infine è buona norma evitare di inalare gas coprendo naso e bocca con un fazzoletto o una mascherina se disponibile e, ovviamente, chiamare i soccorsi. Il numero dei Vigili del Fuoco è il 115 o in alternativa il numero unico 112.