Questa notizia lascia esterrefatti. Una giovane influencer, origini africane, ma con dimora nel Regno Unito, da oltre un anno ha escogitato il modo per guadagnare soldi nel modo più impensabile. Scopriamo come ha fatto a diventare ricca vendendo l’acqua sporca del proprio bagno. Il suo nome è Belle Delphine, 21 anni, ma ha le idee ben chiare in testa. Il suo business l’ha costruito con Instagram.

Da modella a influencer

Prima i passi nel mondo della moda, sfilando per vari brand. La sua notorietà è divenuta tutto di un tratto esplosiva per un particolare motivo. Un followers ha scritto un commento di questo tenore: “vorrei bere l’acqua della vasca dopo che ti sei fatta il bagno”. Un post scherzoso, che fa sorridere, ma dopo pochi minuti, l’influencer ha iniziato a ragionare ed ha trovato l’idea geniale.

Da un anno vende bottiglie

Sul blog della stessa, già da un anno, si vendono bottiglie con dentro l’acqua della sua vasca da bagno. Il costo è di 22 sterline a bottiglia. Per attirare l’attenzione, l’influencer ha giocato molto sulla fantasia.

Infatti ha scritto che l’acqua è stata imbottigliata mentre gioca nella vasca da bagno. Logicamente l’acqua contenuta non è destinata ad un uso alimentare. In modo malizioso, la 21enne ha lanciato un claim accattivante per spingere le vendite. Infatti, dal suo punto di vista, l’acqua sporca della vasca da bagno è consigliata per scopi sentimentali.

L’acqua sporca sold out

Questa trovata ha garantito una fortuna. Infatti, la modella in pochi giorni ha venduto tutte le bottiglie. Visto il successo strepitoso, la modella, per mantenere il passo della domanda, ha fatto il bagno nella vasca più volte al giorno.

Perciò è riuscita a ricavare quanta più acqua possibile da mettere in vendita. Questa genialata ha fruttato circa 10 milioni di dollari. Sicuramente l’idea è bizzarra, ma intanto, come abbiamo visto, si può diventare ricca vendendo l’acqua sporca del proprio bagno.