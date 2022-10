Come scaldare il letto freddo ed abbassare l’umidità in camera da letto

Anche se ancora il clima non è quello che fa battere i denti, a breve dovremo prepararci a temperature decisamente più rigide. D’altra parte è il naturale corso delle stagioni ed è normale che in autunno e inverno faccia freddo. Quello che invece non è normale è il costo dell’energia e del gas, tema centrale del periodo attuale che sembra spaventare e non poco i consumatori. L’aumento dei costi dell’energia non solo incrementa il prezzo delle materie prime ma incide sensibilmente anche sul bilancio famigliare. Pertanto sarà opportuno trovare soluzioni che nei prossimi mesi possano garantirci di stare al caldo con un occhio al portafogli.

Ad esempio esistono metodi ingegnosi su come scaldare il letto freddo.

Aguzzare l’ingegno

Come si suol dire di necessità è necessario fare virtù quando ci troviamo di fronte a situazioni scomode. Per quanto riguarda il letto che d’inverno diventa ghiacciato e ci fa salire i brividi lungo la schiena quando ci entriamo possiamo agire in diversi modi. Il primo è quello di utilizzare coperte autoscaldanti a funzionamento elettrico che sono sempre una buona soluzione per trovare il letto caldo. Unico problema è che anche in questo caso siamo costretti a consumare energia elettrica. Dunque la soluzione migliore per scaldare un letto gelido è quello di inserire sotto le coperte delle borse di acqua calda. Infatti possiamo mettere dell’acqua bollente all’interno delle borse che poi posizioneremo sotto le coperte garantendoci un gradevole tepore al nostro ingresso. Ulteriore vantaggio è che le borse tendono a mantenere il calore e dunque avremo la possibilità di rimanere al caldo a lungo.

Come scaldare il letto freddo e risparmiare in bolletta

Il concetto richiama un po’ quello che le nonne utilizzavano per scaldare i propri letti ponendo sotto di essi delle braci ardenti. Questo però è un metodo pericoloso non solo per il rischio di incendiare qualcosa ma anche per la qualità dell’aria che potrebbe essere compromessa.

A tal proposito è altrettanto importante garantire una buona qualità dell’aria e il controllo dell’umidità per assicurarci un buon sonno. Per ridurre l’umidità in casa e dunque in camera è importante arieggiare spesso gli ambienti ed evitare di lasciare panni umidi in giro. Inoltre una volta fatta la doccia calda assicuriamoci di far uscire tutto il vapore accumulato una volta terminata la doccia. Infine possiamo costruire dei semplici deumidificatori utilizzando una semplice bottiglia di plastica e un sacchetto di sale grosso o riso.

