2 monete commemorative da collezione che potrebbero valere molto in futuro

Lo scorso 5 ottobre, la Zecca dello Stato italiano ha emesso ben due nuove monete commemorative dedicate ad Antonio Canova, uno dei più grandi pittori e scultori italiani. Quest’anno, infatti, ricorre il 200° anniversario della morte di questo straordinario artista che, ricordiamolo, è uno dei massimi esponenti del Neoclassicismo.

Anche la Zecca italiana, dunque, dopo quella di San Marino, renderà omaggio a Canova. E lo farà con l’emissione di 2 monete “proof”, in argento e oro, rispettivamente dal valore nominale di 5 e 20 euro. Nelle prossime righe, scopriremo i dettagli estetici di questi due esemplari e, nell’ultima parte dell’articolo, sveleremo anche il loro valore di mercato.

Dritto e rovescio di queste 2 monete commemorative da collezione davvero bellissime

Per quanto riguarda il primo esemplare, parliamo di un pezzo in argento 925%, dal diametro di 32 mm e con un peso di 18 g. Sul dritto, troviamo il busto di Antonio Canova, affiancato dal blasone araldico del Marchesato di Ischia di Castro del Lazio. Entrambe le raffigurazioni sono opere canoviane, che possiamo ammirare anche dal vivo andando a visitare la sua tomba posizionata nel Tempio Canoviano di Possagno, a Treviso.

A sinistra dello stemma, adiacente al bordo, vi è incisa la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”, mentre sulla destra dell’autoritratto possiamo notare la firma dell’autore “U. PERNAZZA”.

Sul rovescio, invece, spicca al centro un particolare della statua “Venere Italica”, dello stesso Canova, conservata nella Galleria Palatina di Firenze. Sulla sinistra, lungo il borgo, vi è la scritta “ANTONIO CANOVA”, affiancata dall’anno della sua morte e l’anno di coniazione della moneta (1822-2022). Sulla destra, infine, troviamo il valore nominale della moneta, ossia “5 EURO”, e la lettera “R”, simbolo della Zecca di Roma.

La seconda moneta, invece, è interamente realizzata in oro 900%, ha un diametro di 21 mm e un peso di 6,451 g. Dal punto di vista dei dettagli, questa è praticamente identica alla moneta descritta in precedenza, a differenza del valore nominale, espresso sul rovescio, che è pari a “20 EURO”.

Valore di mercato e numero di pezzi coniati

Oltre al materiale, alle dimensioni e al valore nominale, queste 2 monete commemorative da collezione si differenziano anche per il contingente e per il valore di mercato. Infatti, della moneta da 5 euro sono stati coniati 5.000 pezzi, ciascuno venduto al prezzo di 55 euro. Dell’esemplare da 20 euro, invece, sono disponibili appena 1.500 pezzi, venduti alla bellezza di 400 euro ciascuno. In futuro, tra qualche anno, probabilmente questi due esemplari acquisiranno maggior valore di mercato, come accadrà, ad esempio, anche per le monete francesi dedicate a Dante Alighieri. Per acquistare, dunque, le 2 monete dedicate a Canova, basterà recarsi nella sezione “Shop” del sito ufficiale IPZS (Poligrafo e Zecca dello Stato italiano).

