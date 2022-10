Perché le foto di WhatsApp non vanno in galleria e come risolvere

Se le foto che si ricevono su WhatsApp non si vedono nella galleria del telefono, non c’è nulla di anomalo. L’impossibilità a visualizzarle, dove normalmente si trovano tutte le immagini e i video, dipende dal fatto che è attiva una funzione apposita.

Perché le foto di WhatsApp non vanno in galleria e cosa è la funzione “Visibilità Media”

La funzione “Visibilità Media” fa sì che le immagini ricevute su WhatsApp non si vedano in galleria.

Questo consente di avere un maggiore ordine all’interno dei media del proprio telefono. Soprattutto se, come accade nella maggior parte dei casi, tutte le foto e i video vengono visualizzati solo in base all’ordine cronologico.

La procedura per mostrare immagini di WhatsApp nella galleria

Se non si desidera beneficiare di questa soluzione, non è difficile capire come visualizzare le immagini di WhatsApp in galleria nuovamente.

Ecco i passaggi da seguire:

aprire WhatsApp;

andare sulle tre lineette in alto a destra;

nella finestrella che verrà fuori si dovrà andare su Impostazioni;

tappare su Chat;

individuare la voce “Visibilità dei Media”.

Nel caso in cui la funzione sia attiva e, dunque, non si vedono le immagini di Whatsapp nella galleria il pallino sarà spostato verso sinistra.

Basterà toccarlo per spostarlo verso destra. A quel punto torneranno ad essere visualizzati nella galleria foto e video scaricati da WhatsApp.

Se la galleria mostra i file in ordine cronologico li si troverà mischiati a tutti gli altri. Se, invece, è organizzata per cartelle o album si dovrà individuare quelli il cui nome richiama WhatsApp.

Qualora continuino a non vedersi alcune foto o video è probabile che si dovrà andare nelle singole chat a scaricarli manualmente. Soprattutto se l’impostazione di download automatico dei media non è attivata.

Come nascondere le foto in galleria

Molti, dunque, si chiedono perché le foto di WhatsApp non vanno in galleria, ma in realtà non è così. Il dispositivo probabilmente le scarica, ma semplicemente non le visualizza.

La procedura descritta, tra l’altro, consente anche di avere contezza della necessità inversa. Si possono, cioè, nascondere le foto arrivate su WhatsApp in galleria semplicemente toccando l’interruttore attraverso cui si può “accendere” o “spegnere” la funzione Visibilità dei Media.

Verificare sempre se l’app è aggiornata

Il consiglio generico è quello anche di accertarsi sempre che WhatsApp sia aggiornato. Spesso, infatti, potrebbero essere rilasciate nuove funzioni che permettono all’utente di migliorare la sua esperienza d’uso. E non è difficile seguire la procedura che consente anche agli utenti meno scoperti di sapere se l’app è da aggiornare o meno.

