Molti buttano le bottiglie di plastica non sapendo che sono preziosissime in cucina, casa e giardino

Quelli che corrono non sono tempi semplici e se c’è un imperativo categorico che vige per tutti noi, quello è risparmiare. Ecco perché potrebbe essere utile pensare a come riciclare le tonnellate di oggetti che quotidianamente buttiamo ma che potrebbero tornarci molto utili in casa. Tra i tanti già avevamo parlato di questo insospettabile oggetto che vale un tesoro per pulire casa dal forno al bagno.

Rifiuto domestico per eccellenza sono le ingombranti bottiglie di plastica di cui spesso non sappiamo che farne. Di seguito vedremo come utilizzarle in modo creativo, ma soprattutto utile.

Braccio destro in cucina

Le bottiglie di plastica vuote, una volta lavate, possono aiutare a semplificarci la vita in cucina. Ad esempio chi ama fare i dolci conoscerà la difficoltà di separare un tuorlo d’uovo dall’albume per farne magari delle meringhe ed utilizzare i tuorli per una crema. Il problema è presto risolto grazie all’aiuto di una bottiglia di plastica vuota alla quale rimuoveremo il tappo. Rompiamo delle uova all’interno di un piatto per poi “risucchiare” i tuorli con la bottiglia e separarli senza romperli. Sarà sufficiente applicare una leggera pressione ai lati della bottiglia facendo uscire l’aria e posizionarla sopra al tuorlo. Una volta allentata la pressione la bottiglia aspirerà il tuorlo.

Combattere il problema dell’umidità

Molti buttano le bottiglie di plastica ma grazie a queste possiamo creare dei piccoli contenitori per aiutarci a diminuire l’umidità in casa. Tagliamo orizzontalmente la bottiglia ottenendo una parte cilindrica ed una a imbuto. Inseriamo la parte a imbuto, ancora con il tappo, in quella cilindrica e fissiamola con del nastro adesivo. A questo punto inseriremo nell’imbuto del sale o del riso. Questi attrarranno l’umidità in eccesso che colerà nella bottiglia. Utilizzando più bottiglie nelle zone particolarmente umide di casa potremo attenuarne la manifestazione.

Infine, possiamo utilizzare le nostre bottiglie per coltivare in casa piccole piante aromatiche o fiori. Sempre tagliando le bottiglie a metà possiamo ottenere dei piccoli vasi utili per le prime fasi della vita della pianta. Essendo trasparenti infatti potremo monitorare lo stato di avanzamento delle radici per poi decidere se interrarle o meno.

