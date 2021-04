Le tende di casa sono un accessorio molto utile per vari aspetti. Oltre che a influenzare il look della nostra stanza, ci proteggono dai raggi solari e dagli sguardi dei vicini impiccioni.

Col passare del tempo può capitare però che si consumino e si riempiano di sporcizia, perdendo il loro bianco naturale. A causa della polvere, del riscaldamento, del fumo o dello smog.

Se dovesse succedere, non preoccupiamoci. Perché basta qualche prodotto naturale casalingo per far tornare le tende come nuove e donargli quel bianco splendente che avevano perduto negli anni.

Ecco allora che la nostra redazione consiglierà qui come sbiancare naturalmente le tende di casa ingrigite e senza spendere un centesimo.

Occhio alla lavatrice

L’ingrigimento delle tende non è sempre provocato da fattori esterni alla casa. A volte, infatti, siamo noi stessi i responsabili di ciò. Può capitare ad esempio per un lavaggio sbagliato in lavatrice.

I motivi possono essere riconducibili all’utilizzo di detersivi inappropriati, perché magari troppo aggressivi. O perché la temperatura di lavaggio che abbiamo impostato era troppo alta.

In ogni caso non disperiamoci. Possiamo ancora recuperare le nostre amate tende.

L’aiuto dalla cucina

Il primo rimedio proposto è basato su un prodotto che utilizziamo normalmente in cucina per sfornare ottimi dolci. Stiamo parlando del lievito.

Utilizzarlo per avere un effetto sbiancante è molto semplice ed immediato. L’operazione va eseguita subito dopo il lavaggio. Quando le tende usciranno dalla lavatrice, anziché asciugarle andranno lasciate in ammollo in un catino con dell’acqua e una bustina di lievito in polvere. Infine, passata circa un’oretta potremo stenderle.

Non solo per l’igiene personale

Anche l’acqua ossigenata, molto utilizzata per la cura del corpo, può venirci in aiuto. Dopo che abbiamo disposto le nostre tende in lavatrice ed impostato il lavaggio senza centrifuga, ne aggiungiamo una decina di cucchiai a 40 volumi. Finito il processo concludiamo con il lavaggio tradizionale con un detersivo delicato.

In alternativa si può provare mettendo 4-5 cucchiai di acqua ossigenata in lavatrice direttamente insieme al detersivo, facendo un unico lavaggio.

