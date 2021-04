I coltelli da cucina sono sia un oggetto di design, che fa sempre la sua bella figura, sia un oggetto molto utile. Non stiamo parlando del solito coltello che si mette vicino la forchetta durante i pasti. Ma parliamo dei coltelli da chef, i quali possono costare anche molti soldi e spesso si possono anche rovinare, se non maneggiati con cura. Motivo per cui è incredibile come questo semplice trucco non farà ossidare più i coltelli da cucina.

I ceppi di coltelli

In commercio esistono moltissime tipologie di coltelli. Ci sono quelli in ceramica con il manico di plastica. Molto interessanti perché non vanno affilati. Poi ci sono quelli in acciaio con manico in legno, oppure quelli completamente in acciaio.

Insomma, le proposte sul mercato sono tantissime e di tutti i gusti. Questi coltelli però sono molto pregiati e per questo quando si acquistano (spesso, ma non sempre) viene incluso anche il porta coltelli. Oggetto che serve per proteggere la lama.

È incredibile come questo semplice trucco non farà più ossidare i coltelli da cucina

Entriamo, dunque, ora nel vivo della questione spiegando accuratamente come possiamo prenderci cura dei nostri costosi e affilati coltelli.

Sveliamo l’oggetto che è in casa

Come abbiamo scritto sopra, i coltelli sono inseriti in un oggetto di legno per protezione. Ma esiste un alimento in casa che li protegge allo stesso modo. Quello che occorre è un vaso in vetro o anche un bicchiere, dipende dalla dimensione dei coltelli, riempirlo di riso e poi infilarci dentro i coltelli.

Il riso, ovviamente terrà in piedi i coltelli, ma allo stesso tempo li proteggerà, perché questo è in grado di assorbire l’umidità e quindi eviterà l’ossidazione della lama. Ed ecco che in casa avremo un’ottima protezione per coltelli fai da te. Anche perché non tutti i coltelli sono venduti con il supporto.

