Chi desidera una casa sempre linda e ordinata, non può fare a meno di pensare alla pulizia del pavimento. In base al materiale di cui è fatto, ogni pavimento richiede un certo tipo di cure e di prodotti. Oggi forniremo degli utili consigli su come trattare i pavimenti in marmo.

Nello specifico, proponiamo alcune semplici soluzioni detergenti che si possono fare in casa in poco tempo, che faranno splendere il nostro pavimento come mai prima d’ora. Per sentirsi a proprio agio in casa propria e non aver più vergogna di far entrare in casa gli ospiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco allora come ottenere un pavimento in marmo sempre lucido e splendente con questi 2 detergenti naturali fai da te. Vediamoli qui sotto.

Il lavaggio tradizionale

Se si desidera un pavimento in marmo talmente brillante da potersi specchiare, allora dovremmo procedere con attenzione. Vista la delicatezza del materiale in questione. Se si vuole optare per il lavaggio tradizionale, si consiglia di detergere la superficie diluendo un tappo di ammoniaca per ogni litro di acqua.

Dopo aver steso per bene la soluzione su tutto il pavimento, passiamo un panno in pelle di camoscio per asciugare. Questo contribuirà a rimuovere tutte le macchie e a dare lucentezza alla superficie trattata.

Ecco le due soluzioni casalinghe naturali

Ecco invece come ottenere un pavimento in marmo sempre lucido e splendente con questi 2 detergenti naturali fai da te. Per il primo prodotto tutto quello che ci serve sono:

3 litri di acqua;

10 cucchiai di alcol;

2 cucchiai di bicarbonato;

un pezzo di sapone di Marsiglia.

Dopo aver preparato una soluzione diluendo questi ingredienti, la si passa per bene sul pavimento, preferibilmente con l’aiuto di un panno in microfibra. Ricordiamoci che il panno deve essere solo un po’ umido, quindi strizziamolo spesso.

Un trattamento di bellezza semplice ed economico

Il secondo detergente serve a rimuovere ogni tipo di incrostazione e le macchie più ostinate. Per realizzarlo basta mischiare un po’ di gesso in polvere con dell’acqua. Quando avremo ottenuto una soluzione densa e cremosa, potremo iniziare a spargerla sul pavimento.

Dopo averla lasciata agire per circa mezz’ora, non resta che spazzolare via il gesso rimasto, detergere col sapone di Marsiglia e lavare tutto. Otterremo così un pavimento in marmo lucido e splendente in poche mosse.