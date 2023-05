7 scarpe di Pittarosso per una Primavera chic che ti aiutano ad slanciare le gambe

Il marchio Pittarosso, da anni, è il punto di riferimento per le calzature chic o sportive con prezzi alla portata di tutti. Possiamo trovare ottime occasioni da abbinare anche alle borse della collezione primavera-estate.

Se vuoi portare una ventata di novità nell’armadio, abbiamo selezionato alcuni modelli che per essere alla moda in questa stagione dovremmo assolutamente avere. La grande tendenza della stagione il successo delle slingback, le scarpe che sono aperte sul retro e con un cinturino che cinge il tallone. Nella moda calzature si sta affermando un nuovo gradito ritorno: la scarpa in vernice che è simbolo di freschezza e bon ton. Fra i modelli più gettonati dobbiamo segnalare la proposta di molti modelli Mary Jane con cinturino sul collo del piede. Infine altro trend che contraddistingue la moda della stagione è l’aggiunta di plateau, il tipico rialzo sotto la pianta del piede.

7 scarpe di Pittarosso per una Primavera chic: le slingback

La classe delle scarpe slingback è proposta da Pittarosso con modelli e colori che le rendono adatte ad un outfit leggero e spensierato. Possono essere abbinate ad un pinocchietto in tinta come le décolleté slingback azzurre con tacco a blocco 7 cm Lora Ferres da 39,99 €. In abbinamento con un jeans denim possiamo scegliere, invece, le décolleté slingback arcobaleno glitterate Lora Ferres con tacco a rocchetto (36,99 €).

Effetto gambe lunghe

Per slanciare la silhouette e ottenere l’effetto ottico di avere gambe più lunghe, dobbiamo sempre optare per una calzatura colore carne senza, però, cinturino. Quest’ultimo infatti mozzerebbe la linea verticale delle nostre gambe. Il décolleté color nude con maxi-catena e tacco 9 cm Lora Ferres è un perfetto esempio di come ottenere gambe chilometriche, sfruttando l’uniforme cromatica a nostro favore. Il prezzo di questo modello è davvero imperdibile in quanto online è di soli 29,99 €.

Liceale o Barbie?

Questa primavera sarà la stagione in cui il rosa/fucsia imperverserà in ogni negozio di abbigliamento e non solo. Attendendo il film di Barbie, le pennellate rosa della bambola più famosa di sempre saranno il leitmotiv della bella stagione. Non potrà quindi mancare un paio di slingback fucsia con laccetti alla caviglia di Lora Ferres a 39,99 €.

Altro ritorno nel mondo della calzatura sono le mitiche Mary Jane. Una scarpa che è perfetta con look da liceale british con minigonna a piega e blazer in maglia. Sul sito Pittarosso troviamo il modello Mary Jane décolleté nere con tacco quadrato 8 cm Lora Ferres (prezzo 29,99 €).

Le sneakers con la zeppa e ballerine sportive

Non appena Chiara Ferragni fa un selfie, l’outfit è già tendenza. Di recente l’influencer milanese ha rilanciato le sneakers con la zeppa incorporata, ossia le Bekett. Da Pittarosso potremmo ispirarci a questo look con il modello di Sneakers oro da donna con maxi-suola Lora Ferres a 39,99 €. Suggeriamo un abbinamento con una gonna in jeans e un bomber con stampe oro. Ovviamente non potevamo tralasciare un must have di qualsiasi scarpiera femminile: le ballerine. Visto il ritorno delle camicette ed abiti in Sangallo, potremmo abbinarvi, per sdrammatizzare l’outfit, le ballerine bianche da donna in nubuck P Eco Friendly (34,99€).

Ecco dunque 7 scarpe di Pittarosso per una Primavera chic ma anche cheap!

(n.d.r. questo articolo si limita a riportare gratuitamente delle notizie e non ha alcuno scopo pubblicitario)