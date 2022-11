Domani scadrà l’ultimo setup per questo mese, e a questo punto potrebbe essere davvero decisivo. Parte un ritracciamento a Wall Street, oppure da ora i prezzi inizieranno un’esplosione di momentum?

Dopo il forte rialzo dai minimi di ottobre, per il momento non si è ancora assistito a qualche discesa di assestamento. Ogni ritracciamento è rimasto confinato in 1/2 giorni, ed ha rappresentato un’occasione di acquisto.

Continuerà così fino alla fine dell’anno? Una fase di assistamento di qualche punto percentuale ci sarà a inizio gennaio?

Questo potrebbe essere uno scenaro plausibile. Ribadiamo comunque che in base ai nostri studi sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, il minimo di ottobre potrebbe rimanere tale (probabilmente) per tutto il decennio in corso.

La giornata di contrattazione del 25 novembre a chiuso ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

34.347,04

Nasdaq C.

11.226,36

S&P 500

4.026,12.

Nonostante gli oscillatori di brevissimo siano in ipercomprato, i prezzi continuano a segnalare “semaforo verde”.

Il rally natalizio ha le carte in regola per continuare



Non si ravvisano al momento elementi che facciano ritenere che il top sia alla portata di brevissimo, e che possa iniziare una fase ribassista duratura.

Come mantenere il polso della situazione

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 33.810. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 33.234.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.975. Rialzi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 11.001.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.915. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.865.

Parte un ritracciamento a Wall Street?

Il rialzo potrebbe continuare. Per il momento le nostre attese sono in tal senso. Qualche probabile modifica potrebbe formarsi alla scadenza del setup di domani.

La migliore strategia di investimento attuale dovrebbe rimanere comunque quella di comprare azioni.