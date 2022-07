Le piante del giardino e i gli ortaggi che abbiamo fatto crescere con cura sono un po’ come dei figli. Ci preoccupiamo del loro stato di salute, diamo delle attenzioni per evitare che possano ammalarsi. Dopo il tempo, la fatica e i soldi spesi sarebbe un vero peccato buttare tutto all’aria. Perché, purtroppo, dobbiamo fare i conti non solo con le possibili malattie, ma anche con gli animaletti che invadono l’orto e rovinano le piante. In poche ore parassiti e molluschi potrebbero attaccare foglie, fiori, rami e radici, rendendo inutili tutti i successivi interventi.

Chiocciole, limacce e lumache di varie dimensioni sembrano innocue e simpatiche, ma in realtà sono fameliche e rappresentano una vera minaccia per la vegetazione attorno casa.

Per eliminare le lumache dall’orto e vasi ed evitare foglie mangiate non usiamo sale grosso, aceto o sapone di Marsiglia ma questi rimedi naturali

Per dire addio a questo incubo, potremmo usare diverse tecniche, più o meno estreme, come ad esempio le trappole con il sale grosso. Alcuni creano delle strisce attorno le piante da salvaguardare, perché il sale disidrata le lumache, quindi non riusciranno mai ad arrivare a destinazione.

Un modo meno cruento per tenerle lontano dall’orto sarebbe vaporizzare dell’aceto sulle foglie delle specie prese di mira. Anche il sapone di Marsiglia sarebbe un’insetticida naturale in grado di non fare avvicinare le lumache, ma non sempre il metodo funziona.

Se non vogliamo ritrovare tutte le foglie smangiucchiate e una pianta floscia e morente a causa di questi terribili animaletti, dovremo ricorrere ad altre soluzioni naturali. Per prima cosa potremmo attirare l’attenzione delle lumache mettendo della crusca in dei punti strategici, quindi nei vasi e vicino l’orto. Questo cereale, di mais o frumento, fa gola alle lumache. Dopo averlo scovato, lasceranno stare il resto delle piante.

Semplici metodi casalinghi

Per eliminare le lumache dall’orto e vasi e scoraggiare il loro arrivo, potrebbero essere utili alcune sostanze repellenti. Quindi, sabbia granulare, gusci d’uovo sbriciolati, polvere di caffè e farina fossile sarebbero dei validi alleati da spargere vicino l’orto e le piante in vaso.

Contemporaneamente, sarebbe utile piantare delle specie, soprattutto erbe aromatiche, non amate dalle lumache, per creare una sorta di barriera naturale. Oltre il classico aglio, allestiamo dei vasi con salvia, menta, rosmarino, prezzemolo, crescione, cerfoglio, sedano, cipolla, peperoncino e finocchio. Il loro aroma sarà gradevole per noi, ma non per le lumache e insetti che tenderanno a non avvicinarsi.

In più, potremmo sfruttare le foglie di queste profumate piante per creare macerati repellenti efficaci, utili anche a nutrire il terreno. Usiamo uno o più ingredienti e lasciamo riposare il mix per almeno 12 ore prima di filtrarlo e diluirlo.

