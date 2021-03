Avere una buona forma fisica fa piacere a tutti. Non si tratta solo di una questione puramente estetica. Si tratta anche di un fatto di salute e benessere generale.

Il punto vita, purtroppo, è una delle zone del corpo dove il grasso tende ad accumularsi con più facilità. Ed è una zona altrettanto difficile da far lavorare e modellare.

Non c’è però bisogno di disperare. Se cominciamo a vedere quegli antiestetici rotoli, iniziamo a correre ai ripari con questi semplici e utilissimi consigli che stiamo per dare.

Come sbarazzarsi velocemente dei tanto odiati rotoli sui fianchi? Vediamo degli esercizi specifici per modellare il nostro punto vita.

Plank laterali con movimento del braccio

Sdraiati su un fianco, con il braccio a terra che ci sorregge in posizione inclinata. Da qui, cominciare a sollevare il braccio libero e riabbassarlo fino a sotto la vita.

Per intensificare il lavoro in plank, tenere in mano un peso o una bottiglietta piena di acqua.

Ripetere 3 serie da 10 per ogni lato.

Plank laterali con slancio della gamba

Dalla stessa posizione di prima, muovere ora la gamba. Slanciare la gamba esterna verso l’alto senza superare la linea del corpo. Ripetere con l’altra gamba sul lato opposto.

Eseguire sempre 3 serie da 10 ripetizioni l’una.

“Tergicristallo”

Sdraiati con la schiena ben aderente al pavimento. Piegare le gambe a 90°. Iniziare quindi a far oscillare le gambe prima a destra e poi verso sinistra, facendo attenzione a non staccare mai da terra la zona lombare.

Per intensificare l’esercizio, eseguirlo tenendo le gambe belle distese.

Iniziare con 4 serie da 30 secondi ciascuna.

Eseguire tutti questi esercizi almeno 3 volte a settimana. Meglio se la mattina, prima di fare colazione.

Altri utili consigli su come sbarazzarsi velocemente dei tanto odiati rotoli sui fianchi per ottenere un ottimo ed invidiabile punto vita

Si sa che per ottenere risultati davvero straordinari e in poco tempo, un buon allenamento deve andare di pari passo ad una sana alimentazione e ad un corretto stile di vita.

Ecco quindi altri suggerimenti da mettere in pratica quotidianamente: