La primavera è il momento perfetto per questo capo di abbigliamento a cui non si può rinunciare

Ad ogni stagione corrispondono una serie di capi di abbigliamento che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio. Dei veri e propri must have che consentono di avere un look impeccabile in qualsiasi situazione. Grazie alla loro versatilità e alla capacità di superare qualsiasi moda del momento mantengono un’aura senza tempo diventando dei simboli di stile.

La primavera è la stagione perfetta per il trench, un capo di abbigliamento irrinunciabile sia per gli uomini che per le donne.

La storia

Il trench nasce come indumento militare. Faceva parte della dotazione dei militari inglesi della Prima Guerra Mondiale. Il nome originale era, infatti, trench-coat (ovvero cappotto di trincea).

L’affermarsi di questo pezzo cult nell’armadio di uomini e donne è dovuto soprattutto al cinema. L’indimenticabile Humphrey Bogart lo indossava nella scena finale di Casablanca e Audrey Hepburn nel meraviglioso “Colazione da Tiffany“.

Le caratteristiche

Per rientrare tra i capi simbolo della mezza stagione il trench deve avere una serie di caratteristiche che contribuiscono a renderlo un evergreen:

chiusura a doppio petto;

cintura in vita;

lunghezza sotto al ginocchio;

colore beige.

Il trench è la carta vincente delle mezze stagioni. Essendo solitamente impermeabile è perfetto non solo in primavera ma anche in autunno. Può essere indossato da mattina a sera, adattandosi perfettamente sia allo stile più casual che a quello più elegante.

Consigli

Essendo considerato un capo irrinunciabile e senza tempo è consigliabile fare un piccolo investimento per questo capo spalla. Importante sarà, dunque, la scelta del materiale e del colore: un tessuto di qualità e una tonalità neutra consentiranno al tranch di attraversare gli anni senza mostrare la sua età.

Il trench può essere indossato legato in vita, se si vuole mettere in risalto il punto vita, utilizzando la cintura come quella di un accappatoio. Ma si può anche legare la cintura dietro così da sfinare la propria figura.

La primavera è il momento perfetto per questo capo di abbigliamento a cui non si può rinunciare: il trench.