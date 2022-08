Ci sono tante ricette gustose e da preparare in poco tempo. Soprattutto per chi va al lavoro o studia, non perdere tanto tempo dietro ai fornelli è essenziale. Si cercano quindi delle alternative che siano gustose ma che occupino il giusto tempo di preparazione, senza sforare troppo. Possiamo scegliere se proiettarci verso un primo o un secondo di carne oppure pesce. Adesso andremo a vedere una ricetta particolare dove l’ingrediente principale sarà il pesce spada.

Pesce spada

È uno dei pesci più diffusi e richiesti, ma rientra anche nella categoria dei più costosi. Contiene ottime quantità di acidi grassi essenziali, ricco di Omega 3 e fosforo, ideale per la memoria. Può essere consumato cotto ma si presta anche per le preparazioni crude. È un pesce particolarmente magro, a differenza del salmone. La sua quantità in grassi non sarà eccessiva. Proprio per questo viene molto utilizzato anche nelle diete dimagranti.

Ingredienti

Ciò che ci servirà per questo buonissimo secondo piatto è:

4 fette di pesce, molto sottili;

2 zucchine;

1 limone;

1 pompelmo rosa;

olio extravergine d’oliva;

un vasetto di panna da cucina.

Come spezie invece ci serviranno l’erba cipollina, il sale e il pepe rosa.

Ottimi questi involtini di pesce spada con crema di zucchine, senza forno

Come primo passaggio, per la realizzazione di questa ricetta, disponiamo le fette di pesce spada su un piano e spolveriamo sopra il pepe rosa. Successivamente, con uno spremiagrumi, andiamo a fare il succo sia del pompelmo che del limone. Questo lo andremo a versare sulle fettine di pesce coprendole tutte per bene. Facendo così andremo a marinare il pesce spada, in questo modo prenderà molto sapore. Quindi, lasciamo riposare per circa 15 minuti. Dopodiché giriamo e lasciamo marinare per un altro quarto d’ora.

Passato il tempo necessario, togliamo il succo che sarà rimasto in eccesso e riponiamo il pesce in frigorifero per circa 10 minuti, coprendo con la pellicola. Nel frattempo possiamo preparare la crema di zucchine. Tagliamo e cuciniamo a cubetti le zucchine in padella, con un po’ di olio. Una volta che saranno un po’ morbide, le mettiamo nel mixer, aggiungiamo il sale e un po’ di panna. Mixiamo e vediamo la consistenza. Per la quantità della panna, quindi, è consigliabile fare a piacimento. In modo da formare una crema più densa o morbida, a seconda dei gusti.

A questo punto possiamo togliere le fettine di pesce dal frigo e andare a comporre gli involtini. Andiamo a versare un po’ di crema sul pesce e arrotoliamo. Chiudiamo con un filo di erba cipollina, ma se non lo si preferisce anche con uno stuzzicadenti. Fatto questo, ricopriamo con pepe rosa e serviamo a temperatura ambiente. Sono da provare e ottimi questi involtini di pesce spada con crema di zucchine, perfetti per un’idea pranzo.

Lettura consigliata