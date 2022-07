Se la pelle della parte superiore delle braccia è brufolosa e ruvida come una grattugia, allora significa che ha bisogno di cure speciali e delicate. In questo articolo vedremo i segreti per farla ritornare liscia.

I piccoli brufoletti rossi la maggior parte delle volte si accumulano sulla parte superiore delle braccia, sulle cosce e sul fondoschiena, rendendo la pelle ruvida al tatto. Chiamarli brufoletti, però, è sbagliato, perché non si tratta affatto di brufoli, ma di un disturbo della cheratinizzazione; in termini medici si chiama cheratosi pilare.

Se ne soffriamo, non siamo i soli: circa il 40% degli adulti ne soffre. Vediamo come fare per risolvere il problema.

Come prendersi cura della pelle ruvida della parte superiore delle braccia e delle cosce e farla ritornare liscia

Prima di tutto niente panico. Una cheratosi pilare non è pericolosa e non è contagiosa, è squisitamente un problema estetico, come dimostrano tutti gli studi.

Ma se questi brufoletti ci danno proprio fastidio, allora possiamo utilizzare alcuni metodi per sbarazzarcene.

La causa di questo disturbo è la produzione di troppa cheratina che ostruisce le aperture dei follicoli piliferi della pelle. Di conseguenza, appaiono piccole eruzioni che sembrano un mix di brufoli e pelle d’oca.

Problema risolto con questi metodi

Adesso vediamo come prendersi cura della pelle ruvida delle braccia o delle cosce. La cheratosi, di solito, inizia ad apparire durante la pubertà. Nel corso della vita può recedere e persino scomparire completamente. Ma spesso resta per tutta la vita. Se non la sopportiamo possiamo curarla così

Partiamo con una buona protezione solare e idratazione intensiva. Applicare regolarmente la protezione solare ci sarà certamente d’aiuto. Dopo di che dovremmo usare una lozione di idratazione intensiva, insieme ad acido salicilico.

Quest’ultimo scioglie le cellule morte in eccesso e quindi la causa dell’effetto grattugia.

Quindi secondo step: esfoliazione. A proposito di cellule morte della pelle: anche i peeling regolari aiutano. Un normale scrub, anche preparato in casa con ingredienti semplici, fatto una o due volte a settimana è utilissimo per ritrovare una pelle levigata.

Evitare le fragranze. Dobbiamo prestare attenzione ai prodotti per la cura del corpo, è meglio che siano senza fragranze, perché queste ultime possono seccare la pelle e aumentare ulteriormente l’irritazione.

Le persone che hanno questo disturbo riferiscono che la cheratosi pilare migliora con il sole e l’acqua di mare durante le vacanze estive. Ciò non è scientificamente provato, anche se sono tanti a fare questa affermazione.

La cheratosi pilare è fastidiosa e non carina, ma non è un dramma. Qualunque cosa decidiamo di fare, ci conviene non toccare i brufoli con metodi aggressivi, perché potrebbero restare delle cicatrici.

