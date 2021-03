Se in questi giorni di ritorno all’isolamento, siamo alla ricerca di qualche idea innovativa per trasformare la casa, ecco il suggerimento giusto. Americani e giapponesi stanno letteralmente impazzendo per questa tecnologia che semplifica la vita di tutti i giorni: la domotica. I nostri Lettori appassionati di modernizzazione l’avranno sicuramente sentita nominare. In questo articolo, gli Esperti della nostra Redazione spiegheranno a tutti i vantaggi di questa tecnologia innovativa.

Che cos’è la domotica

La domotica è una parola che, tanto per cambiare, unisce due parole della lingua latina e di quella greca. In sostanza, potremmo tradurla come “scienza della casa”. Americani e giapponesi stanno letteralmente impazzendo per questa tecnologia che semplifica la vita di tutti i giorni e che rientra nei bonus ristrutturazione. Sì, perché, trattandosi di parte di ingegneria, elettronica ed architettura, può rientrare nelle facilitazioni fiscale delle ristrutturazioni. Cosa fondamentale è avere una connessione internet Wi-Fi all’interno di casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Parliamo di tecnologia sostenibile

Qualcuno potrebbe essersi già posto la domanda su cosa c’entri la domotica con i bonus e gli sgravi fiscali. Semplice: perché questi impianti moderni, gestendosi da un comando remoto, ci permettono di:

risparmiare energia;

ridurre gli sprechi;

regolare i consumi.

Un esempio su tutti? Regolare gli elettrodomestici di casa, facendo in modo che partano nelle ore con le fasce di consumo più basse. Il tutto, addirittura con la possibilità di comandare dal lavoro, risparmiando anche tempo. Senza considerare magari, le tapparelle che scendono e allontanano il freddo da casa.

Quanto costa un impianto di domotica

Dopo averne visto i pregi e le caratteristiche, analizziamo perché e a chi convenga eventualmente installare un impianto di questo tipo. I costi di installazione dipendono ovviamente dalla metratura della nostra casa, dalle prese e dai punti luce. Senza considerare il numero di dispositivi che andremo a connettere. Mediamente, comunque, per una metratura di 100 mq, un impianto potrebbe costarci dai 4.500 ai 6.500 euro. Attenzione che, poi non solo parleremo di risparmio sulle bollette, ma l’immobile acquisirà un ulteriore 5% di valore almeno. Consideriamo che un impianto completo, può farci risparmiare anche il 20/25% sulle bollette di luce e gas.

Approfondimento

Difficile crederlo ma non sono i saldi il momento migliore per acquistare le scarpe