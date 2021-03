Tra gli inconvenienti più disastrosi che possono accadere quando facciamo il bucato, c’è quello di rimpicciolire inavvertitamente i maglioni di lana. Un maglione di lana lavato a temperature sbagliate o con il procedimento sbagliato può ‘infeltrirsi’ e rimpicciolirsi anche di diverse taglie, un vero disastro.

Ma se questo accade, non disperiamo completamente: esiste un metodo per rimediare a questo inconveniente, e persuadere il nostro sfortunato maglione a ritornare come prima.

Vediamo quindi come salvare un maglione infeltrito e farlo tornare della misura giusta.

Fase 1: bagno di bicarbonato

Il primo passaggio per recuperare il maglione infeltrito è quello di metterlo a bagno in una bacinella contenente del bicarbonato. Mettiamo circa 20 gr di bicarbonato per ogni litro d’acqua. Lasciamo immerso il nostro capo di lana per diverse ore, anche una notte intera.

Una volta completato questo passaggio, risciacquiamo il maglione in acqua fredda, poi passiamo alla fase 2 dell’operazione.

Fase 2: ammorbidente

Come salvare un maglione infeltrito e farlo tornare della misura giusta? La fase 2 del processo prevede l’uso dell’ammorbidente.

L’ammorbidente saprà rilassare le fibre di lana del nostro maglione e farlo tornare soffice come prima. Riempiamo una bacinella di acqua tiepida e aggiungiamo un misurino di ammorbidente. Anche in questo caso, è meglio lasciare il maglione a bagno per diverse ore.

Poi, sciacquiamo il maglione e appendiamolo in verticale, in modo che il suo stesso peso aiuti ad allungare le fibre.

Fase 3: stirare con attenzione il maglione

Lo stiraggio è un’altra fase importante. Mettiamo uno straccio protettivo sopra il nostro maglione e stiriamolo attraverso lo straccio, cercando di allungare le fibre il più possibile. Utilizziamo abbondante vapore che, penetrando nelle fibre, ci aiuterà ancora di più a distenderle. Il risultato sarà un maglione di lana ritornato alla sua taglia originale.

Se il nostro capo è scuro, ricordiamoci che dobbiamo utilizzare un’accortezza in più durante lo stiraggio: non tutti lo sanno ma i vestiti scuri vanno stirati in questo modo.