Stirare è sicuramente tra i compiti più ingrati da assolvere se vogliamo un guardaroba sempre in ordine. Spesso è indispensabile mettersi alle prese con ferro e asse da stiro se non vogliamo che i nostri capi sembrino sgualciti e poco curati. Soprattutto se utilizziamo l’asciugatrice, stirare può essere una vera e propria necessità. Ma nonostante questo, molti ancora non conoscono una semplice regola da mettere sempre in atto quando ci troviamo alle prese con capi di colore scuro: non basta stirarli come faremmo per capi di altri colori, ma bisogna utilizzare un trucco molto semplice per impedire di rovinarli.

Non tutti lo sanno, ma i vestiti scuri vanno stirati in questo modo.

I capi scuri si rovinano a contatto con il ferro

I vestiti scuri si devono stirare in maniera diversa rispetto a quelli chiari. In particolare, è importante che il ferro da stiro non entri in diretto contatto con la stoffa. Questo perché il calore del ferro potrebbe rovinare i capi di colore scuro, alterandone il colore. I capi scuri, infatti, possono diventare lucidi o, peggio ancora, presentare degli aloni se utilizziamo il ferro da stiro a diretto contatto con la stoffa. Non tutti lo sanno, ma i vestiti scuri vanno stirati in questo modo: al rovescio. Proprio così: basta stirare al rovescio i vestiti scuri per evitare di danneggiarne il colore. Se i nostri capi sono particolarmente delicati, possiamo adottare anche un altro stratagemma.

Come evitare di danneggiare i capi scuri

Per evitare di danneggiare anche i capi scuri più delicati, possiamo utilizzare anche un altro trucco: porre uno strato di stoffa protettiva tra il ferro da stiro e il capo che vogliamo stirare. Basterà uno strofinaccio da cucina, un asciugamano, o anche un fazzoletto o uno straccio per la polvere. In questo modo, il ferro da stiro non entrerà in diretto contatto con il capo, e non rovinerà il colore.

