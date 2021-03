Dopo il report di inizio gennaio, quando titolavamo Un titolo azionario del settore abbigliamento e calzature a rischio discesa, nulla è cambiato. Il messaggio agli investitori è sempre lo stesso: attenzione a Brunello Cucinelli il rischio discesa è ancora molto alto.

Ci sono diverse indicazioni in tal senso. Innanzitutto la valutazione basata sui multipli di mercato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, il titolo risulta essere molto sopravvalutato. Il giudizio di sopravvalutazione è confermato dalle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio, infatti, è mantenere, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione del 10%.

La debolezza di Brunello Cucinelli rispetto al settore di riferimento si può quantificare andando a guardare la sua performance a un anno e quella da inizio 2021 rispetto al settore di riferimento. Nel primo caso il titolo ha reso il 26% a fronte di un 46% della media dei suoi competitors; nel secondo, invece, la performance è negative per il 5% a fronte di un guadagno di circa il 2%.

Tra gli aspetti che maggiormente penalizzano il titolo azionario ci sono ha una situazione finanziaria con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso; un valore aziendale stimato di 5.3 volte il fatturato dell’esercizio in corso, per la società sembra avere una forte sopravvalutazione.

Attenzione a Brunello Cucinelli il rischio discesa è ancora molto alto: i livelli da monitorare

Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 8 marzo in rialzo del 1,26% rispetto alla chiusura precedente a quota 33,78 euro.

La tendenza in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. Da mesi, però, le quotazioni non riescono a staccarsi dal supporto in area 33,1/33,4 euro. La situazione, quindi, è molto semplice.

La tenuta dell’area di supporto indicata potrebbe favorire la ripartenza verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare nel lungo periodo le quotazioni potrebbero dirigersi verso la massima estensione del rialzo in area 52 euro.

In caso contrario, invece, le quotazioni di Brunello Cucinelli potrebbero tornare in area 25 euro.

Da notare che alla chiusura del 5 marzo lo Swing Indicator ha dato un segnale di vendita che se confermato potrebbe dare un’accelerazione al ribasso.

Conclusione: monitorare in chiusura di settimana la tenuta di area 33,1 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile