Ci sono delle preparazioni semplicissime che stupiscono sempre. Una di queste è il pan di Spagna. Amatissima dagli italiani e non solo, questa ricetta è davvero molto facile e veloce da realizzare. Fa parte delle tecniche di base di pasticceria. Bastano solo 3 ingredienti per un risultato davvero eccezionale.

L’unione di uova, zucchero e farina, infatti, rende incredibilmente semplice e alla portata di tutti questo dolce eccezionale. Adatto per diventare una maestosa torta di compleanno farcita e decorata o semplicemente un dolce soffice buono anche a colazione.

Più volte la Redazione si è occupata del pan di Spagna, cercando tutti i segreti e i trucchi per realizzare la ricetta perfetta.

Quest’oggi, cerchiamo di rispondere ad alcune domande dei nostri Lettori.

Per chi non vuole mai più un pan di Spagna duro e compatto, ecco il trucchetto per renderlo morbidissimo e squisito in pochi minuti.

Piccole tecniche da ricordare

Una volta cotto, il pan di Spagna, generalmente, va bagnato in modo adeguato.

Per evitare di avere una torta poco soffice, ecco i segreti degli chef per bagnare il pan di Spagna alla perfezione.

Di norma acqua, zucchero e sciroppo (alcolico o non alcolico) sono gli elementi essenziali per un pan di Spagna sempre morbido al punto giusto.

Attenzione, però, perché la torta è già dolce di per sé, dunque non eccedere con lo zucchero. Il rischio è quello di rendere eccessivamente dolciastro il tutto.

Prima di procedere a inumidire il dolce, il pan di Spagna deve essere rigorosamente raffreddato.

Le quantità di “bagna”, di solito, generano sempre tanti dubbi da parte di chi si cimenta nella preparazione.

Per scongiurare il pericolo di avere un dolce troppo inzuppato o, viceversa, troppo secco e quindi che tende velocemente ad indurire, ecco qualche utile dritta degli esperti.

Dischi e quantità

Si consiglia di tagliare il pan di Spagna in due o tre dischi, a seconda della grandezza. Cominciare dal centro di ogni disco e bagnare in modo concentrico fino ai bordi. Poi, bisognerà attendere 5 minuti. Una volta trascorso il tempo stabilito, schiacciare leggermente con un dito ogni disco. L’ideale è che siano tutti umidi ma non troppo. In parole povere, non devono sgretolarsi.

Assemblare il dolce e decorare.

Se si utilizza la pasta di zucchero, si consiglia di bagnare leggermente meno gli strati, per evitare che la struttura ceda.

Bagnare meno il disco posto alla base del pan di Spagna quando si ha intenzione di farcirlo con una crema. In questo modo si garantirà una stabilità maggiore.

Infine, per rendere il pan di Spagna meno duro e di conseguenza più morbido per il palato, si consiglia di bagnare abbastanza la torta se se desidera mangiarla subito.

Se, invece, la torta dovrà essere conservata in frigo, bagnarla leggermente di meno. Dunque, ecco come non avere mai più un pan di Spagna duro e compatto, ecco il trucchetto per renderlo morbidissimo e squisito in pochi minuti.