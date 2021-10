Come già scritto su queste pagine intorno al setup del 5 ottobre è iniziato un movimento rialzista che in base allo studio delle serie storiche potrebbe durare almeno fino al prossimo setup dell’8 dicembre o addirittura fino a Natale. Per il momento non ci sono estremi per cambiare questa previsione e non ci sono pericoli di ribassi duraturi a Wall Street.

Quali sono i livelli da monitorare per capire se il rialzo continuerà a Wall Street?

Dow Jones

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 35.533. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 35.035.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 15.070. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 14.833.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 4.524. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 4.447.

Quali sono le nostre previsioni per questa settimana di contrattazione?

Fase laterale rialzista e minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì. Le attese per il momento sono confermate.

Non ci sono pericoli di ribassi duraturi a Wall Street. Focus su Caterpillar

Nei giorni scorsi abbiamo analizzato 7 titoli guida e sottovalutati a Wall Street da comprare e mantenere per mesi ma abbiamo sconsigliato acquisti su Facebook. Questo titolo sta continuando a scendere e non è il momento opportuno per comprarlo e/o accumularlo.

Oggi invece, ci interesseremo di Caterpillar, società quotata a Wall Street con una capitalizzazione di 103,9 miliardi di dollari e che produce e vende attrezzature per l’edilizia, estrazione mineraria, ecc.

Il titolo Caterpillar (NYSE:CAT) ha chiuso la giornata di contrattazione del 26 ottobre a 199,54 dollari in ribasso dell’1,27% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 176,54 ed il massimo a 244.

Analisi sommaria di bilancio

Fair value calcolato dal nostro Ufficio Studi a 255 dollari. Le raccomandazioni degli altri analisti (29 giudizi) stimano un fair value in area 228,80.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 211,77, i prezzi potrebbero continuare a salire in pochi mesi verso l’area di 161 e poi 141. Negli ultimi giorni si è formato un primo indizio rialzista e fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 194,47, il movimento potrebbe continuare nelle prossime 2/3 settimane verso area 211,77.