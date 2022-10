Come risparmiare sulla carta igienica con un metodo di acquisto sorprendente

La carta igienica migliore è morbida e delicata e costa molto di più. È un oggetto essenziale da avere in casa. Eppure, quando manca, è un gran bel problema. Ma la criticità principale è proprio il consumo. Allora, come fare per risparmiare sulla carta igienica? Quanta consumare? Quanti fogli ha la carta igienica migliore? Al di là del verso giusto per mettere la carta igienica, questo oggetto ha tante altre caratteristiche da non sottovalutare. La verità è che dobbiamo comprarla spesso perché si consuma velocemente.

Ma se dicessimo che esiste un metodo sorprendente e definitivo che porta ad avere a casa la carta igienica migliore ad un prezzo economico e che dura dai 3 ai 6 mesi? Oggi sveliamo il segreto dei segreti: come risparmiare sulla carta igienica e avere una migliore. E se poi, la carta igienica costa troppo e non ci va più di andare al supermercato? Ecco la soluzione per un metodo di risparmio e di acquisto sorprendentemente efficace: ancor più conveniente.

In cosa consiste il metodo di acquisto e risparmio

Il metodo di acquisto e risparmio sulla carta igienica consiste nel trovare le caratteristiche migliori ed economiche per la carta igienica in modo tale da farla durare il più lungo tempo possibile. Poi, occorre fare arrivare la carta igienica a casa così da non affaticarsi e averla per tanti mesi senza uscire di casa a comprarla.

Un sogno? La pura realtà. Dunque, bisogna capire se è per famiglia, coppia o single. Da sottolineare che il metodo consiste nel risparmiare in termini di denaro ma anche di tempo. La maggior parte dei casi prevede un certo tipo di carta igienica: scopriamo quale!

Caratteristiche della carta igienica

La carta igienica deve avere delle caratteristiche che la rendono migliore, quindi morbida e di qualità, e allo stesso tempo, economica. Ma non possiamo dimenticare che potrebbe servire anche un po’ di spazio soprattutto con il metodo di riferimento poiché aiuta a comprare un grande numero di pacchi e rotoli di carta igienica. Per cui, bisogna tenere a mente che la carta igienica deve essere impacchettata così in forma di scorte:

maxi rotolo XXL;

più di 10 Pacchi con 15 rotoli ciascuno;

compressa salva spazio;

prezzo meno di 10 cent a rotolo;

durante la scelta bisogna comparare la carta igienica e scegliere quella con più veli.

Quanto dura il metodo di risparmio per una persona o coppia, famiglia e coinquilini universitari

Solitamente, il metodo di acquisto e risparmio sulla carta igienica è sia per famiglie che per single. Soprattutto, rende molto per le coppie o per i coinquilini universitari. Infatti, una persona singola riesce a tenere la scorta di carta igienica migliore ed economica per un anno.

Invece, le coppie hanno testato ben sei mesi. Diversamente, le famiglie con figli riescono in 3 mesi. Mentre, gli studenti universitari circa 2 mesi, ma dipende dal numero delle persone che ci sono in casa.

Per cui, considerando che ogni due volte a settimana compriamo un pacco di carta igienica in offerta, non sarebbe meglio prendere una carta igienica salvaspazio, con tanti pacchi e rotoli, che dura dai 3 ai 6 mesi?

Ecco come risparmiare sulla carta igienica tempo e soldi definitivamente

Per risparmiare sulla carta igienica occorre prendere come prima cosa una decisione: andare all’ingrosso o da casa su Amazon prime. Il primo prevede di recarsi ad un negozio all’ingrosso e prendere le scorte di carta igienica. Invece, il secondo consente di ordinare e far arrivare in un solo giorno la carta igienica e risparmiare: proprio su Amazon. Quale marca suggeriamo? Sicuramente Tenderly è morbida, conveniente, salvaspazio e con un gran numero di pacchi e rotoli. Scottex maxi XXL è simile a Tenderly salvaspazio. Infine, non è severamente importante consumare meno carta igienica se non risparmiamo sul tempo e sui soldi.