Dovremmo controllare il sito di un’importante società che offre lavoro

Trovare lavoro, oggi, in Italia, con la crisi che ci circonda, è sicuramente più difficile di molti anni fa. Sono finiti i tempi nei quali uno poteva decidere di lasciare il posto fisso e cambiare occupazione e vita. Ormai, chi li ha, se li tiene ben stretti, visti i chiari di luna attuali.

E trovare lavoro a 40 o 50 anni, per chi rimane senza, è ancora più difficile. Una situazione resa ancora più drammatica dalla crisi energetica che ha costretto molte piccole aziende a chiudere.

Difficile trovare impiego per chi rimane disoccupato e non è giovane

Cosa fare se si rimane disoccupati, allora? Va bene ricevere il reddito di cittadinanza se si hanno i requisiti, ma non basta per chi ha famiglia. Ormai, fare la spesa settimanale famigliare economica con 50 o 100 euro è impossibile.

E con le bollette della luce aumentate e con le bollette del gas triplicate, far quadrare i conti è impresa ardua. Anche se è difficile trovare lavoro, se dovessimo restare senza, non vorrebbe dire che sia impossibile. Anzi, esiste un modo, grazie a Internet, per trovare lavoro anche senza esperienza.

“Lavora con noi” sono le parole magiche che dovremmo cercare sempre

Ad esempio, dovremmo controllare il sito di questa importante società che ha delle posizioni di lavoro aperte. E che quindi è alla ricerca di personale. Si tratta di Aeroporti di Roma, o ADR e basta andare in Google e scrivere “ADR Lavora con noi” per accedere alla pagina delle offerte.

Che è un trucco che dovremmo utilizzare con ogni società. Perché non tutti sanno che così si ha sempre la situazione di ciò che cercano le aziende. E, spesso, ci si può candidare anche senza avere specifica esperienza.

Dovremmo controllare il sito di questa importante società come ADR per vedere le posizioni aperte

In pratica, aprendo il sito, ci compaiono diverse posizioni che ADR ha sta ricercando. Per fare un esempio, al 19 di ottobre c’erano 22 ricerche di personale inserite da Aeroporti di Roma. Vediamo qualche esempio.

Uno di questi è “Advertising Business Specialist”, da inserire in un team di 4 persone. ADR è alla ricerca anche di “Infermieri Professionali” da inserire nella propria struttura di Pronto Soccorso. Il 19 ottobre c’era anche una offerta per “Addetti alla Sicurezza Aeroportuale”, con conoscenza B1 della lingua inglese. Suo compito, tra gli altri, è controllare i passeggeri in partenza e in transito.