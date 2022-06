Nella vita esistono grandi dilemmi e dubbi inquietanti. Probabilmente ad ognuno di noi, mentre sistemiamo un nuovo rotolo di carta igienica sull’apposito supporto sarà balenato il pensiero: “qual è il verso giusto?”. Ebbene ci sono persone che hanno preso la questione molto seriamente e addirittura hanno condotto studi e sondaggi. Ciò che però più colpisce è che nel 2016 è stato inventato persino un test sulla personalità a seconda di come si utilizza l’indispensabile rotolo.

Finalmente svelato il verso giusto per appendere i rotoli di carta igienica e cosa significa se scegliamo di srotolarla verso l’alto o il basso

La life coach e terapeuta Gilda Carlie ha creato, con evidente spirito goliardico, il Toilette Paper Personality Test. Ha sottoposto questo test ad un campione di 2.000 persone scelte a caso, con età tra i 18 ei 75 anni e di diverse etnie. La domanda “come srotoli la carta igienica?” veniva affiancata da un questionario di valutazione della personalità. La dottoressa Carlie ha tratto quindi queste linee guida:

chi srotola la carta igienica verso l’esterno, quindi dall’alto avrebbe una personalità decisamente dominante;

chi, invece, srotola la carta dal basso con il foglio all’interno verso il muro avrebbe di lati del carattere da sottomesso;

coloro invece che non si pongono proprio la questione, sarebbero persone inclini alle novità, flessibili e diplomatiche.

Lo studio aveva un intento giocoso ma sono emersi anche comportamenti degni di approfondimento psicanalitico. Molti intervistati hanno persino affermato che cambiano il verso della carta igienica anche quando sono ospiti in altre case.

Il sondaggio sul reddito

Se ci stiamo chiedendo perché condurre tali indagini e se ci non ci sia altro di meglio da studiare, non siamo ancora a conoscenza di quanto segue. Negli Stati Uniti è stato condotto un sondaggio per mettere in relazione reddito con il verso di srotolamento. I dati emersi confermerebbero la tesi della Carlie: “i ricchi la srotolano verso l’alto”. Il 73% degli intervistati che guadagnano meno di 20.000 dollari appende la carta igienica con il capo verso l’interno. Il 60% degli intervistati con un reddito superiore a 50.000 dollari, invece la srotolerebbero verso l’alto.

Esiste un verso giusto per srotolare la carta igienica?

Per avere una risposta neutrale, senza ingenerare diatribe fra le opposte fazioni, occorre vedere il brevetto originale. Seth Wheeler, l’inventore del rotolo di carta igienica a cui tutti noi siamo infinitamente grati, dà anche la soluzione alla vexata quaestio. I disegni del brevetto del 1891 mostrano il rotolo con il capo verso l’esterno.

Abbiamo quindi finalmente svelato il verso giusto per appendere i rotoli di carta igienica.

I rotoli di carta igienica, poi, possono servire ad innumerevoli scopi, come ad esempio per tenere in ordine i calzini nei cassetti.

